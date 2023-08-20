Об этом волонтер рассказала в программе "Война и волонтеры", ведущей "Еспресо".

"Сейчас в Украину приезжают производители и инвесторы из других стран смотреть наш рынок, потому что в Украине он очень динамичен, – отмечает Люба Шипович. – У нас есть быстрая обратная связь от пользователей с поля боя, производители иногда в одном доме сидят с военные и сразу могут что-то совершенствовать и улучшать. Эти так называемые дома-мастерские получают все большее распространение на фронте, когда сборник проходит на первой или второй линии фронта и это очень быстрый процесс от какого-то улучшения до его испытания в боевых условиях. То, что в обычное мирное время занимало бы месяцы тестирования в лабораториях. Как раз этот прогресс и инновации очень быстро развиваются в Украине. Но дальше следует серийное производство. И оно нуждается в капитальных вложениях. Хорошо, что у нас появилась армия дронов, задекларировавшая 40 миллиардов гривен на закупку дронов. Но это до конца этого года. Никто не знает, что будет в следующем".

Люба Шипович отмечает, что производители не могут сейчас инвестировать в создание серийных производств, потому что они не знают или у них будут контракты в следующем году. А это то, что нужно бизнесу.

"Планирование. То, что Министерство обороны должно было делать. Контракты хотя бы на три года, чтобы производители могли планировать, вкладываться и инвестировать в свое производство. Сейчас очень часто даже хорошие разработки и инновации не выходят в серийное производство, потому что бизнесу не выгодно вкладывать в это деньги. Насколько я знаю, что 40 миллиардов, которые были заявлены армией дронов, это деньги из бюджета. Из Минобороны перенаправили на использование армии дронов, на закупку беспилотников. Но это только до конца этого года. Никто не говорит о том, а сколько украинское государство планирует законтрактовать в следующем году... Следующий год у нас вообще неизвестность, будто мы за несколько месяцев выигрываем войну и не нужно планировать ничего на следующий год. Это такой очень не государственный подход, когда у нас не происходит даже среднесрочного планирования. Это 3 месяца осталось, а что будет через три месяца? Это то, где Министерство обороны должно было взять инициативу и сказать в следующем году мы планируем изготовить такое количество дронов в Украине и планируем законтрактовать такое количество. Производители вкладывайте в серийное производство, потому что на следующий год мы у вас будем выкупать вот такое количество. Этого, к сожалению, не делается.