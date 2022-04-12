Никто из стран ОДКБ не примет участие в кровавой авантюре Путина, - военный эксперт

Запланированную в ближайшие дни встречу командующих ОДКБ прокомментировал Александр Коваленко, военный эксперт, в эфире Еспресо TV



Эксперт отметил: "Напомню, через 2 дня состоится встреча командующих ОДКБ, тоже важно на это обратить внимание. То есть эта встреча, Лукашенко и Путина, состоялась именно накануне встречи командующих ОДКБ. Очень часто в информационной среде РФ звучали такие нарративы, что могут быть использованы именно рычаги ОДКБ в войне против Украины, то есть ОДКБ против этого "нацистского государства" с этой демилитаризацией, и выступить одним фронтом".



Александр Коваленко отметил: "Но никто, никто не примет участие в кровавой авантюре Путина. Ни Казахстан, или Таджикистан, или Кыргызстан, или Армения - они не задействуют свои войска. Даже если Путин, например, сделает какую-то провокацию в Белгороде, уничтожит какое-то гражданское здание, погибнут гражданские граждане РФ, опять-таки обвинят не ФСБ, а Украину, ВСУ и будут использованы рычаги 4 статьи ОДКБ, ни одна из стран ОДКБ на это не пойдет. Это будет крах ОДКБ и крах вообще внутренней и внешней политики России".

Напомним, 12 апреля Путин встретился с Лукашенко: обсудили войну против Украины и "единое оборонительное пространство"