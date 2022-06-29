Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

"Правоохранительные органы и разведка Украины делают все, чтобы установить всех российских военных, ответственных за террор против наших городов. Фамилии, лица и вся информация о каждом из этих террористов будут известны миру. Никто из них не сможет избежать ответственности, и персональных санкций для этих лиц будет недостаточно. Приговор суда и тюрьма – вот это минимум, которого они заслуживают. И отдельно хочу сказать об ответственности тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре, которые пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан. есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей", - говорится в обращении президента Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что удар по ТРЦ в Кременчуге – это целенаправленный удар по гражданским.

"Сегодня я хочу завершить это обращение одним из таких доказательств – чтобы никто не смел обманывать ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту – целенаправленно. Очевидно, что такой был приказ. Очевидно, что такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе в обычном торговом центре", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Видео обстрела Кременчуга:

Напомним, после обстрелов Кременчуга и Харькова 27 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию самой крупной террористической организацией мира.

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