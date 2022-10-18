Это видно из видео, снятого российскими государственными каналами.

Телевизионщики НТВ и RТ настойчиво спрашивают у них, издевались ли над ними украинцы. Те машут и хором отвечают: "Нет, не было такого".

Издание ЧТД, разместившее видео тоже утверждает , что выглядят российские пленные и действительно скорее отдохнувшими, чем замученными.

И сразу сравнивают их с защитниками "Азовстали", которые возвращались из плена похудевшими и сильно истощенными.

Самой страшной пыткой российские пленные назвали то, что у них забрали мобильные телефоны.

Ведущий назвал ужасом и то, что за медпомощью нужно было обращаться за формой и ее оказывали в течение 5 дней.

Напомним, вчера состоялся обмен пленными, во время которого были освобождены 108 украинских пленников взамен на 110 российских гражданских моряков и военных.

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