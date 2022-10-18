"Никто из нас не издевался": вернувшиеся из украинского плена россияне разочаровали пропагандистов RT
Вернувшиеся из украинского плена российские военные сломали российскую пропаганду и подтвердили гуманное отношение к себе
Это видно из видео, снятого российскими государственными каналами.
Телевизионщики НТВ и RТ настойчиво спрашивают у них, издевались ли над ними украинцы. Те машут и хором отвечают: "Нет, не было такого".
Издание ЧТД, разместившее видео тоже утверждает , что выглядят российские пленные и действительно скорее отдохнувшими, чем замученными.
И сразу сравнивают их с защитниками "Азовстали", которые возвращались из плена похудевшими и сильно истощенными.
Самой страшной пыткой российские пленные назвали то, что у них забрали мобильные телефоны.
Ведущий назвал ужасом и то, что за медпомощью нужно было обращаться за формой и ее оказывали в течение 5 дней.
- Напомним, вчера состоялся обмен пленными, во время которого были освобождены 108 украинских пленников взамен на 110 российских гражданских моряков и военных.
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