"Никто их не убирает, вороны клюют". Вблизи Жмеринки погибло 100 лебедей

Депутат Севериновской территориальной громады Александр Кишук гибель белокрылых птиц на водоеме в их селе считает экологическим бедствием. Депутат инициировал собрание жителей села, приглашает на них защитников природы из областного центра, рассказывает газета Голос Украины .

"Надо что-то делать, нельзя молча смотреть, как гибнут благородные птицы, как арендатор цедит пруд и никому до этого нет дела. Кто-то проверял у арендатора разрешение на это? Имеет ли он право превращать пруд в болото? Спросим у головы общины, если он придет на наше собрание", - говорит Кишук.

Собрания созывают на воскресенье 28 ноября, то есть завтра.



Местные жители объясняют гибель птиц тем, что арендатор прудов спустил там воду.

Глава же Севериновской общины Василий Малярчук сейчас на больничном. Так он ответил на телефонный звонок. Говорит, даже если бы хотел выйти на место, чтобы увидеть, что там делается, не может. У мужчины коронавирус.

"Пруд у нас очень большой, площадь плеса почти 137 гектаров. Договор аренды водного плеса оформляли еще до того, как была создана объединенная община.



Знаю, что арендует одно из ООО из Винницы. Знаю, что у них документы только на аренду воды, а на землю нет. На сессии было принято решение, что изготовим документацию на землю под водоемом и она будет собственностью общины. Так же, как и прибрежная полоса, станет собственностью общины", - объясняет Малярчук.







В разговоре с журналистами винницкого портала 20 минут местные жители заявляют, что хотели бы спасти птиц, однако для этого нужна специальная одежда, обувь и другое оборудование.



"Мой дом недалеко от пруда, вот сейчас иду и считаю мертвых лебедей, - рассказал по телефону житель села Севериновки Жмеринского района Александр. - Они лежат на мелководье. В этом месте, куда я подошел, насчитал десять птиц. За деревом вижу еще семь" .

Мужчина объясняет, что близко подойти нет возможности. Воду спустили. Остался ил. Надо брать соответствующую обувь, защитный костюм. К тому же одному идти опасно, можно застрять в иле. Если такое произойдет, нужно, чтобы кто-то был рядом, руку подал.

Справка

На каскаде прудов в селе Севериновка и соседних Чернятин, Токаревка, Сербиновцы ежегодно гнездятся сотни лебедей. Больше всего их в Севериновке. Именно здесь зафиксировали массовую гибель птиц.