Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в твиттер.

"Российские оккупационные силы были вынуждены отказаться от всех идей проведения референдума в Херсонской области из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что запланированная сейчас "паспортизация" будет лучше восприниматься? И в любом случае такие акты никто и никогда не признает" , – написал Маасикас.

Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсона и Запорожья.

В Луганской области кафиры заставляют украинцев получать паспорта террористической организации "ЛНР", угрожая репрессиями в случае отказа.

В Мариуполе террористы ДНР выдали свидетельство о рождении украинского ребенка.

В Мариуполе кафиры планировали 15 мая провести "референдум" по "присоединению" города к России в составе ОРДЛО.

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