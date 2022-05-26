Никто и никогда не признает российскую паспортизацию жителей оккупированных территорий Украины, – глава представительства ЕС в Украине
России не удалась идея с псевдореферендумами, так почему она решила, что удачно пройдет "паспортизация" жителей оккупированных территорий, считают в ЕС
Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в твиттер.
"Российские оккупационные силы были вынуждены отказаться от всех идей проведения референдума в Херсонской области из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что запланированная сейчас "паспортизация" будет лучше восприниматься? И в любом случае такие акты никто и никогда не признает" , – написал Маасикас.
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