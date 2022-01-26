"Никто даже не стеснялся": главный подозреваемый по "делу Порошенко" Кузяра рассказал, что ему предлагали свободу за показания
Главный подозреваемый по "делу Порошенко" Сергей Кузяра заявил, что основная цель следствия - собрать доказательную базу против пятого президента Украины Петра Порошенко
Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".
Рассказывая о том, какие факты против него используют обвинители, Кузяра сказал, что в его деле фигурируют несколько контрактов: "Один из них касается поставок угля из ЮАР. По версии следователей, Порошенко заставил отказаться от этих поставок, чем создал зависимость от России", "ЛНР" и "ДНР". Дурость! Два других контракта касаются договоров "Центрэнерго" с шахтой имени "Киселева" и "Луганскуглем". Уголь поставлен, деньги переведены украинским предприятиям. Об этих поставках я знал, но отношений к ним не имел".
"Я вообще не понимаю, как с таким материалом они пошли вручать подозрение Порошенко. Происходит открытая манипуляция фактами. Следствие придумало преступную группу из Порошенко, Медведчука, Демчишина и меня", - сказал он.
Также, отвечая на вопрос, предлагало ли ему следствие соглашение по формуле "дай показания на Порошенко или Медведчука - получи свободу", Кузяра сказал: "Конечно. Никто даже не стеснялся. Они говорили, что их интересует прежде всего Порошенко. Они хотели любую информацию, которая могла бы привязать его к этому делу. По этому поводу они не просто мне предлагали, а давили на меня. Эти свидетельства и были основной целью, зачем меня "закрывали", но я объяснил, что никого оговаривать не стану", - рассказал он.
Отметим, что основная часть карьеры Кузяры связана с угольным бизнесом на Донбассе, благодаря чему среди знакомых Кузяры почти все местные бизнесмены с непростым прошлым. Здесь и бывший "регионал" Игорь Гуменюк, и Ринат Ахметов, и старший сын Виктора Януковича Александр. Благодаря этим контактам Кузяра известен как менеджер "Семьи".
С 2014 года он был одним из самых активных организаторов поставок угля из России и ОРДЛО. Именно благодаря той активности Кузяра воспринимается как один из организаторов "финансового содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР".
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