Никто данные из "Дии" в сеть не "сливал". Это фейк и психологическая война, - Минцифры

Об этом со ссылкой на официальный сайт Минцифры передает Еспресо.TV .



"Такие объявления преследуют цель не только запугать общество. А еще и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора", - говорится в сообщении.



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Министерство призывает украинцев не поддаваться панике.



"Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года", - отмечают чиновники.





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