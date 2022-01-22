Никто данные из "Дии" в сеть не "сливал". Это фейк и психологическая война, - Минцифры
Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины отреагировали на сведения о якобы "сливе" персональных данных украинцев, которое произошло в результате хакерской атаки на базу данных правительственного мобильного приложения
Об этом со ссылкой на официальный сайт Минцифры передает Еспресо.TV .
"Такие объявления преследуют цель не только запугать общество. А еще и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора", - говорится в сообщении.
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Министерство призывает украинцев не поддаваться панике.
"Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года", - отмечают чиновники.
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