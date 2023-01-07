Об этом идет речь в вечернем обращении президента.

"Очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и еще прозвучала искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре. Украинская независимость должна быть сильной во всех ее элементах. И будет такой. Навсегда", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, он был рад видеть так много людей и защитников Украины на службе в Лавре - "в том святом месте, что является одним из истоков украинской культурной традиции".

7 января 2023 года наместника Киево-Печерской лавры от церкви Московского патриархата Павла (Лебедя) не пропустили в Верхнюю лавру, где в Успенском соборе Православная церковь Украины впервые проводила Рождественское богослужение .

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb