Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре, - Зеленский
Президент Украины поздравил граждан, празднующих Рождество 7 января, и отметил важность проведения богослужения Православной церкви Украины в Киево-Печерской лавре
Об этом идет речь в вечернем обращении президента.
"Очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и еще прозвучала искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре. Украинская независимость должна быть сильной во всех ее элементах. И будет такой. Навсегда", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, он был рад видеть так много людей и защитников Украины на службе в Лавре - "в том святом месте, что является одним из истоков украинской культурной традиции".
- 7 января 2023 года наместника Киево-Печерской лавры от церкви Московского патриархата Павла (Лебедя) не пропустили в Верхнюю лавру, где в Успенском соборе Православная церковь Украины впервые проводила Рождественское богослужение .
- В тот же день президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП.
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