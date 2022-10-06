Об этом сообщает в Медиацентре глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать из градов и тяжелой артиллерии Никополь. Рашисты гонят со стороны временно оккупированного Энергодара, это около 7 километров.

"Пока мы видим ситуацию, когда люди на ночь выезжают из города, днем возвращаются и работают на предприятиях, которые не прекращают работу и продолжают платить заработные платы. И, несмотря на то, что ситуация сложная - вопрос с эвакуацией не стоит", - сказал Лукашук.

Сообщается, что в Никополе в настоящее время разрушены 356 многоэтажек и более тысячи частных домов. За время полномасштабной войны из города уехало более 80 тысяч человек, осталось около 40 тысяч.