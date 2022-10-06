Никопольские предприятия работают, несмотря на обстрелы, вопрос с эвакуацией не стоит, - областной совет
Предприятия Никополя Днепропетровской области не прекращают работу, несмотря на обстрелы, вопрос об эвакуации не стоит
Об этом сообщает в Медиацентре глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать из градов и тяжелой артиллерии Никополь. Рашисты гонят со стороны временно оккупированного Энергодара, это около 7 километров.
"Пока мы видим ситуацию, когда люди на ночь выезжают из города, днем возвращаются и работают на предприятиях, которые не прекращают работу и продолжают платить заработные платы. И, несмотря на то, что ситуация сложная - вопрос с эвакуацией не стоит", - сказал Лукашук.
Сообщается, что в Никополе в настоящее время разрушены 356 многоэтажек и более тысячи частных домов. За время полномасштабной войны из города уехало более 80 тысяч человек, осталось около 40 тысяч.
- В ночь на 4 октября оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области, в результате чего четыре человека получили ранения, были повреждены дома, зерновой элеватор, предприятия и магазины.
- Ночью 5 октября в Никопольском районе оккупанты обстреляли дома, лицеи, церковь, базы отдыха, магазин, электролинии и газопровод.
- В трех общинах Днепропетровщины в ночь на 6 октября россияне повредили дома, предприятие, хозяйственные постройки и электролинии.
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