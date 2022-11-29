Никопольщину после обеда обстреляли оккупанты: пострадал человек, повреждены газопровод и дома
Днем 29 ноября рашисты обстреляли населенные пункты Мировской громады Никопольского района Днепропетровской области. Пострадала местная жительница, повреждены газопровод и частные дома
Об этом пишет в телеграме начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Около 15:00 армия РФ напомнила о себе обстрелом прибрежного населенного пункта Мировской громады", - написал Евтушенко.
Сообщается, что российские снаряды повредили пять частных жилых домов, хозпостройку, газопровод.
Также в результате обстрелов пострадала 73-летняя местная жительница. Сейчас ее состояние удовлетворительное.
Евтушенко просит жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен.
"Искренне желаю вам тихой ночи, а врагам справедливого наказания", - добавил глава района.
- Напомним, в ночь на 29 ноября кафиры атаковали Днепр четырьмя ракетами. В результате обстрелов здания получили серьезные разрушения.
- За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Никопольский район. Войска РФ били из тяжелой артиллерии и "ураганов".
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