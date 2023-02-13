Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Никопольщина нуждается в поддержке в психологических и социальных программах, - и.о. председателя райсовета Бычков
Эксклюзив

Никопольщина нуждается в поддержке в психологических и социальных программах, - и.о. председателя райсовета Бычков

13 февраля, 2023 понедельник
20:03
Общество

Дмитрий Бычков, и.о. председателя Никопольского районного совета, отметил, что кризис заключается в том, что люди живут в страхе месяцами, потому что снаряды прилетают за 10-14 секунд

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Когда мы говорим о разных направлениях гуманитарной поддержки, то у нас фактически нет проблем с продуктами питания или средствами гигиены из-за помощи многих благотворительных фондов и гуманитарных миссий, работающих на территории Никопольского района. Однако, я всегда отмечаю, что жители Никопольщины нуждаются в психологической помощи. Могу сказать, что люди, которые возвращаются и встречают местных жителей, которых не видели за время активных боевых действий, говорят, что люди за эти месяцы меняются и быстро стареют, а кризис в том, что люди в страхе живут месяцами, потому что снаряды. прилетают за 10-14 секунд. Нужно реализовывать проекты психологической направленности, и мы готовимся запускать соответствующие проекты психологической поддержки", - рассказал и.о. председателя Никопольского районного совета.

Дмитрий Бычков заметил, что досуга фактически нет; детям и взрослым нужна социализация, поэтому нужно открывать направления, чтобы дети могли работать в кружках с педагогами, нужны психологи, соответственно, и чтобы взрослые могли что-то вместе делать и переключаться .

"Поэтому мне кажется, пришло время перезапускать какие-то гуманитарные проекты по развитию и переподготовке людей, потому что война принесла новые вызовы. Пришло время думать о том, что нам нужно давать людям какие-то рабочие места, рабочие места в новых условиях, которые являются перспективой будущих гуманитарных проектов", – подчеркнул Бычков.

Украина
Днепропетровщина
война с Россией
Никополь
поддержка Украины
Читайте также:
Томас Бах
12 февраля, 2023 воскресенье
Президент МОК Бах придумал новую причину вернуть РФ в мировой спорт
Томас Бах
12 февраля, 2023 воскресенье
"Решать не правительствам": президент МОК ответил на призывы не допускать российских и беларусских спортсменов к Олимпиаде
Москва_Кремль
13 февраля, 2023 понедельник
ISW сказал, зачем Россия манипулировала темой переговоров в декабре
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.49
    Покупка 39.49
    Продажа 40.17
  • EUR
    Покупка 41.78
    Продажа 42.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
13 февраля
20:47
"Быстро усваивают знания": Дуда посетил украинских воинов, овладевающих танками Leopard в Польше
20:39
The New York Times судится с Еврокомиссией: требует обнародовать переписку фон дер Ляен и гендиректора Pfizer по антиковидным закупкам
20:19
Эксклюзив
Россияне хотят отвоевать позиции на Харьковщине, - майор ВСУ Ганущин
20:09
OPINION
Простите, а кто такой Маск?
20:08
Германия выступила за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО "без промедлений"
20:01
Обзор
Победные новости 355-го дня войны: уничтожение вражеской бригады морпехов, гаубицы от Дании и историческая поставка из США
19:39
"Нужно руководствоваться исключительно военной необходимостью": глава Мюнхенской конференции по безопасности не исключает поставку Украине истребителей
19:12
"Поделился видением нашей Победы": накануне "Рамштайна" Залужный пообщался с генералом Каволи
18:57
Россияне обстреляли село Ингулец на Херсонщине: погибла женщина
18:47
Из-за отказа россиян идти в наступление захватчики формируют штурмовые подразделения из жителей оккупированных территорий Донетчины, - Генштаб
18:43
Эксклюзив
байден
От визита Байдена в Польшу должны ожидать геополитических заявлений, - эксперт-международник Краев
18:41
"Будут новые заместители": Резников анонсировал кадровое и структурное обновление Минобороны
18:32
Телескоп NASA сфотографировал самую большую из известных спиральных галактик во Вселенной
18:20
В Батуми у берега взорвалась морская мина
18:19
Инфографика
Кому принадлежит энергетическая инфраструктура Украины
18:13
В Украине завершили работу над документальной кинотрилогией о спецназовцах-разведчиках
18:05
OPINION
Почему власти спекулируют на "Минских соглашениях"?
18:04
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
17:54
Фильм "Видение бабочки" выйдет в прокат 6 апреля
17:54
В Подмосковье обнаружили застреленным экс-чиновника МВД РФ генерал-майора Макарова
17:48
"Зерновая инициатива": из-за действий России в Босфоре в очереди ожидают 145 судов
17:48
Эксклюзив
Топ-руководители Приднестровья имеют украинские паспорта, - редактор RISE Moldova Тхорик
17:46
Франция призвала своих граждан как можно скорее покинуть Беларусь
17:45
Россия может использовать РПЦ для легитимизации войны против Украины, - координатор спецслужб Польши Жарин
17:34
Автору сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии": шоумену из Харькова сообщили подозрение в коллаборационизме
17:32
Матеуш Моравецкий
Польша передала Украине 250 постсоветских танков и планирует отправить еще, - Моравецкий
17:16
Интервью
Украина не сможет победить пока Путин у власти, - профессор Вест Пойнта Персон
16:58
Google будет бороться с фейками об украинских беженцах в Германии
16:52
МВФ
В Украине начала работу миссия МВФ
16:42
Италия планирует избавиться от зависимости от российского газа до конца года, - министр Урсо
16:42
Обновлено
Биатлон: Лидер сборной Украины Пидручный пропустит индивидуальную гонку на ЧМ-2023
16:40
Эксклюзив
Новые полигоны в Беларуси – это создание инфраструктуры для армии РФ, - редактор Европейского радио для Беларуси
16:36
Эксклюзив
"Ржавых автоматов и ватников в России хватит на всех": главред Defense Express Катков о перспективах новой мобилизации
16:34
Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море и активизировали воздушную разведку
16:32
Обновлено
В США состоялся главный спортивный матч года – Супербоул, перед игрой на стадионе показали обращение Зеленского
16:22
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:21
Минцифры просит НБУ запустить электронную гривню уже в этом году
16:15
В Одесском зоопарке определили "Пары года – 2023"
16:03
OPINION
Об общественном договоре будущего
16:01
Эксклюзив
Фактически вся Донбасс находится под давлением вооруженных сил РФ, - экс-председатель Донецкой ВГА Жебривский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV