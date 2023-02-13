Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Когда мы говорим о разных направлениях гуманитарной поддержки, то у нас фактически нет проблем с продуктами питания или средствами гигиены из-за помощи многих благотворительных фондов и гуманитарных миссий, работающих на территории Никопольского района. Однако, я всегда отмечаю, что жители Никопольщины нуждаются в психологической помощи. Могу сказать, что люди, которые возвращаются и встречают местных жителей, которых не видели за время активных боевых действий, говорят, что люди за эти месяцы меняются и быстро стареют, а кризис в том, что люди в страхе живут месяцами, потому что снаряды. прилетают за 10-14 секунд. Нужно реализовывать проекты психологической направленности, и мы готовимся запускать соответствующие проекты психологической поддержки", - рассказал и.о. председателя Никопольского районного совета.

Дмитрий Бычков заметил, что досуга фактически нет; детям и взрослым нужна социализация, поэтому нужно открывать направления, чтобы дети могли работать в кружках с педагогами, нужны психологи, соответственно, и чтобы взрослые могли что-то вместе делать и переключаться .

"Поэтому мне кажется, пришло время перезапускать какие-то гуманитарные проекты по развитию и переподготовке людей, потому что война принесла новые вызовы. Пришло время думать о том, что нам нужно давать людям какие-то рабочие места, рабочие места в новых условиях, которые являются перспективой будущих гуманитарных проектов", – подчеркнул Бычков.