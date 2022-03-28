Никому не удастся скрыть украинский интерес, никому не дадим забыть о наших городах, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал важную неделю для Украины в сфере дипломатии
Об этом он сказал в видеообращении.
"Неделя планируется очень насыщенная с дипломатической точки зрения. Никому не удастся скрыть украинский интерес где-то в политических кабинетах или бюрократических лазейках. Никому не дадим забыть о наших городах, о Мариуполе и других украинских городах, которые российские войска просто уничтожают", - заметил Зеленский.
Он добавил, что все больше людей в мире на стороне Украины, на стороне добра в этой битве со злом.
"Если политики где-то не умеют идти за людьми – мы их научим. Это основа демократии и нашего национального характера", – подытожил он.
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