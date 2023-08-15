Николов: Скандальное расследование New York Times – "заказуха", чтобы сорвать поставки оружия в Украину
Статья New York Times о поставках оружия в Украину по завышенным ценам ставит под риск отношения Украины с государствами, которые не хотят афишировать свою помощь. Очевидно, что так называемое расследование без четких доказательств и фактов больше напоминает историю, написанную под диктовку ФСБ
Об этом в интервью Радио Свобода рассказал журналист-расследователь, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов.
"Расследование New York Times не вызвало у меня никакой ассоциации с журналистикой. Если бы это писали украинские журналисты, я бы вышел в публичное пространство и сказал, что они выдали очень примитивную, пошлую заказуху. В худшем случае этот материал написан под диктовку ФСБ и направлен против Украины как государства, которое сейчас воюет с Россией В статье NYT нет ни одной цифры, подтверждающей, что украинская частная компания везет в Украину оружие по аномально завышенной цене. Напротив, те данные, которыми я владею, свидетельствуют о том, что ООО "Украинская бронетехника" импортировала вооружение в Украину в разы дешевле, чем уполномоченные государством специмпортеры, в том числе компании Министерства обороны", – говорит он.
По словам Николова, эта статья более выгодна тем, кто хочет вытеснить конкурентов с рынка вооружений.
"Ведь New York Times рассказала американцам о том, что в Украине неурядицы с поставками оружия. Вместе с тем компания "Украинская бронетехника" поставляет оружие из стран, которые официально об этом не объявляют в силу разных внутриполитических обстоятельств. Наихудшее подозрение - нам подрывают отношения с этими государствами", - предостерегает Николов.
По мнению журналиста-расследователя, эта история не о коррупции, а о государственной измене. В таком "расследовании" хочется увидеть подтверждение: если дорого, нужно называть цифры, факты.
"Узнать подробности невозможно, ведь все засекречено. Я не удивлюсь, если фамилия Пашинского фигурирует в каком-то коррупционном расследовании. Этот человек много лет зарабатывал свою репутацию, поэтому может быть и заложником обстоятельств. В данном случае – это история не о Пашинском, это нападки на поставки оружия в Украину. И это большой риск", - подытожил Николов.
- Ранее New York Times со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова писала , что в первые недели широкомасштабного вторжения РФ в Украину, когда российская армия наступала на Киев, украинское правительство нуждалось в оружии, и быстро. Большие поставки НАТО еще не начались, и страна крайне нуждалась в боеприпасах советского калибра. А близкая к Пашинскому компания "Украинская бронетехника" обеспечила критические поступления оружия и стала крупнейшим частным поставщиком Минобороны Украины.
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