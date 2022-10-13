По его словам, Россия пытается деморализовать и усыпить мировые демократии. "Если бы Путин побеждал в Украине, это стало бы показательным случаем для других авторитарных стран, таких, как Китай, что можно изменять мировой порядок. Поэтому мы должны победить", - сказал Николай Княжицкий. Как член межпарламентского альянса по делам Китая, он отметил, что обеспокоен обострением ситуации вокруг острова Тайвань. "Мы знаем, что делает Китай с Тайванем, также происходящее в других странах, имеющих авторитарные режимы".

Княжицкий подчеркнул польским медийщикам, что Украине нужна поддержка Запада, чтобы победить российское нашествие. Он сказал: "Мы будем бороться до конца. Но и Путин хочет воевать до конца. Часть российского общества действительно поддерживает диктатора, часть не знает, что делать, потому что это общество авторитарное, не демократическое. В любом случае у нас нет другого варианте, кроме как победить. Но для победы нам нужна систематическая поддержка Запада и наших союзников".

Также, по мнению народного депутата, Украине нужна демократическая система управления для поддержки правительств сильных демократий. Ведь если мы будем автократической страной как Россия, то средства на восстановление будут разворованы, инвестиции не пойдут, союзники будут разочарованы, а агрессор снова вдохновится возможностью очередной агрессии после нашей победы.