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Николай Княжицкий: власть имитирует борьбу с русской церковью

28 августа, 2023 понедельник
18:16
Война с Россией Николай Княжицкий

Народный депутат Украины Николай Княжицкий отметил, что деятельность русской церкви в Украине нужно запретить на законодательном уровне

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У власти есть вялая позиция относительно деятельности РПЦ в Украине. Всем это очевидно, и сам Гундяев об этом говорит. Есть много юридических свидетельств, есть заключение специальной экспертизы о том, что так называемая УПЦ МП является частью русской церкви. Русская церковь, которая поддерживает Путина и агрессию, является крупной агентурной сетью внутри страны и продолжает действовать.Очевидно, что это демотивирует многих людей. Священники Почаевской лавры - как в армии. Значительная часть из них, если бы епископы согласились, радостно перешли бы в ПЦУ. Большинство из них - это украинцы. Да, 10% - это люди из России или люди, которые ненавидят Украину, но их меньшинство", - подчеркнул Княжицкий.

По словам нардепа, епископы УПЦ МП – это в своем большинстве агентура русской церкви.

"С епископатом все гораздо сложнее. Потому что епископат - это фактически и есть российская агентура этой церкви в своем большинстве. Там есть разные епископы, но большинство из них продолжают служить Москве. Священники, которые могут потерять работу, видят их силу и не отходят от этой церкви, продолжая с ней сотрудничать", - заметил Княжицкий.

Народный депутат также добавил, что следует запретить деятельность русской церкви в Украине на уровне закона.

"Это не значит, что мы должны запретить деятельность УПЦ МП. Но УПЦ должна доказать, что она не является частью русской церкви. Чего они упорно не хотят делать. Их нужно отделить от этой церкви. В этом случае 90% священников перейдут в ПЦУ. Но государство этого не делает. В ВР собрали всего 125 подписей за законы об ограничении деятельности русской церкви в Украине. Среди них эффективный - это №8221 и правительственный, который никакого эффекта не принесет, он показной. Но даже за него не хочет голосовать парламентское большинство. Это еще раз показывает то влияние, которое оказывает Россия через свои инструменты, а русская церковь - это, безусловно, такой инструмент на деятельность ВР. Власть имитирует борьбу с русской церковью", - подчеркнул Княжицкий.

  • 5 декабря 2022 года на сайте президента Украины зарегистрирована петиция об определении как безотлагательного законопроекта о запрете в Украине РПЦ и подчиненных ей структур
  • Несмотря на запрет, 26 августа, крестный ход паломников Украинской православной церкви московского патриархата пришел в Почаев
Новости
Общество
Украина
Верховная Рада
Николай Княжицкий
УПЦ МП
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