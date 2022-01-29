Николай Княжицкий: в голове Зеленского все перевернуто, а его спор с Байденом - верх идиотизма
Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий поделился своей оценкой последних высказываний президента Владимира Зеленского по поводу актуальности российской военной угрозы
Об этом он написал 29 января 2022 года на своей странице, передает Еспресо.TV.
"После пресс-конференции Зеленского я почувствовал себя в опасности. В его голове все перевернуто с ног на голову.
Не мы НАТО нужны, и не они нам должны обещать. НАТО нужен нам для защиты от агрессора. Так, как когда-то требовался Польше, Венгрии и странам Балтии", - заявил Княжицкий.
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При этом, как отмечает народный депутат, "без реформ, прозрачных действий власти, исполнения законов, как с назначением прокурора САП" Украину в НАТО "действительно не возьмут".
"А демократические реформы противоречат коррупционным желаниям власти Зеленского", - добавил Николай Княжицкий.
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Что касается спора Зеленского с американским президентом Джо Байденом по поводу угроз, то его политик оценил как "верх идиотизма и недальновидности".
"Даже, если некоторые из мировых лидеров и драматизируют ситуацию (хотя это не так), все равно лишь постоянное экономическое, медийное, политическое давление будет сдерживать Россию. Такое впечатление, что Зеленскому это сдерживание не нужно. И потому грустно. Потому что как Западу защищать партнера, утверждающего, что опасности не существует?" - подытожил народный депутат Николай Княжицкий.
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