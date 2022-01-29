Николай Княжицкий: в голове Зеленского все перевернуто, а его спор с Байденом - верх идиотизма

Об этом он написал 29 января 2022 года на своей странице, передает Еспресо.TV.



"После пресс-конференции Зеленского я почувствовал себя в опасности. В его голове все перевернуто с ног на голову.



Не мы НАТО нужны, и не они нам должны обещать. НАТО нужен нам для защиты от агрессора. Так, как когда-то требовался Польше, Венгрии и странам Балтии", - заявил Княжицкий.



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При этом, как отмечает народный депутат, "без реформ, прозрачных действий власти, исполнения законов, как с назначением прокурора САП" Украину в НАТО "действительно не возьмут".



"А демократические реформы противоречат коррупционным желаниям власти Зеленского", - добавил Николай Княжицкий.



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Что касается спора Зеленского с американским президентом Джо Байденом по поводу угроз, то его политик оценил как "верх идиотизма и недальновидности".



"Даже, если некоторые из мировых лидеров и драматизируют ситуацию (хотя это не так), все равно лишь постоянное экономическое, медийное, политическое давление будет сдерживать Россию. Такое впечатление, что Зеленскому это сдерживание не нужно. И потому грустно. Потому что как Западу защищать партнера, утверждающего, что опасности не существует?" - подытожил народный депутат Николай Княжицкий.



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