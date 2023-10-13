Николай Княжицкий: Украине нужна своя программа "Возвращение"

Уважаемые студенты!

Дамы и господа!

В известной работе "Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталиным" авторитетный историк, профессор Тимоти Снайдер утверждает, что для Сталина и Гитлера Украина была центром колониальных планов. Они хотели нас поработить и уничтожить.

Историки подсчитали, что в период с начала Первой мировой войны до смерти Сталина на территории Украины погиб каждый второй мужчина и каждая вторая женщина.

На сегодняшние демографические проблемы Украины следует смотреть через историческую призму. Это помогает лучше распознать цели и характер военной агрессии России против нашего государства. А также позволяет проанализировать способы восстановления украинской нации после смерти Сталина, которое достигло пика в начале 90-х годов, когда нас было 52 миллиона.

Современную русско-украинскую войну можно назвать "первой войной за демографию в XXI веке". Напав в 2014 году на Украину, Россия преследовала несколько целей: закрыть наш путь в Европейский Союз и НАТО, завладеть нашими предприятиями и использовать наши человеческие ресурсы для решения проблем с депопуляцией в России. Об этом открыто заявил тогдашний министр развития Дальнего Востока РФ Александр Галушка. Украинцев он рассматривал как "кадровый резерв" для развития региона. 24 февраля прошлого года Россия пошла против нас с "большой войной", чтобы уничтожить украинское государство и истребить украинцев как нацию. Нас разделили на четыре категории. Лондонский военно-исследовательский институт RUSI – Royal United Services Institute – раскрыл детали этих преступных планов в известном отчете про первые полгода войны (декабрь 2022-го). К первой группе российские оккупанты отнесли тех, кого нужно ликвидировать физически. Ко второй - кого надо подавлять и притеснять. Третья группа состояла из "нейтральных граждан", которых можно склонить к сотрудничеству. И четвертая группа – это потенциальные коллаборанты. Существовал конкретный список первой группы, в которую попали активные участники Революции Достоинства. Российская ФСБ тренировалась их захватывать или убивать. Вторую категорию планировали выявить, обходя дома. Затем для этих людей должны были создать фильтрационные лагеря. После фильтрации "особо ненадежных" планировали депортировать в Россию. А в Украине их бы "перевоспитывали" завезенные из России "учителя" и другие официальные лица.

Итак, для украинцев ничего не изменилось со времен Освободительной борьбы 1917-1920 годов, коллективизации 1929-1934 годов, Голодомора, повальных репрессий 30-40-х годов, депортаций "враждебных народов", таких, как крымские татары и западные украинцы. В ходе этих геноцидных операций Российская империя, которая тогда называлась СССР, украинцев так же делила на разные категории, из которых первая всегда должна была уничтожаться. Героическое сопротивление ВСУ и всего украинского народа поломало эти сценарии, но трагедии Бучи, Изюма и Мариуполя продемонстрировали их серьезность. Захват, вывоз и денационализация украинских детей Международный уголовный суд в Гааге признал преступлением геноцида против украинской нации.

Должны, однако, помнить, что хотя наши потери на фронтах и в тылу ужасающи, но из нас не погибло и уже не погибнут миллионы. И миллионы не поедут в Сибирь или на Дальний Восток.

Правда, миллионы уехали в Европу, а десятки тысяч в США, Канаду и другие страны. Это, однако, не безвозвратно потерянный человеческий потенциал, потому что большую часть наших соотечественников сможем вернуть в Украину.

И еще одно замечание. Впервые в новейшей истории Украины можно планировать и реализовать собственную демографическую политику. Исходя из собственных целей, средств их реализации и имеющегося потенциала.

Вместе с тем следует помнить, что предусловие реализации любой политики - это построение успешного европейского государства.

Следовательно, решение демографической проблемы необходимо рассматривать как одну из ключевых задач государства и общества. Наравне с нашей победой в войне, достижением справедливого и стабильного мира, членства в ЕС и НАТО и восстановлением страны.

Дамы и господа!

Война стремительно ускорила процесс уменьшения населения Украины. Десять военных лет поставили нас перед реальностью глубокого демографического кризиса, аналогии с которым следует искать в первой половине прошлого века. Кое-кто называет это катастрофой, из которой нам будет тяжело, а то вообще невозможно выбраться. Но когда слишком сгущены краски, тогда может появиться паралич критического анализа и поиска выхода из ситуации.

Моя оценка иная: анализ данных о рождаемости в Украине и украинок за рубежом показывает, что ситуация очень серьезная, но выход из кризиса возможен.

Это официальные данные Государственной службы статистики Украины. С 2015 года численность населения приводится без оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. На самом деле, мы точно не знаем, сколько нас есть. Последняя перепись населения проведена в 2001 году. В Украине десятый год идет война, в 2014-2015 годах Россия оккупировала 7% нашей территории с более чем семью миллионами населения. Из оккупированного Крыма и Донбасса выехало 1,5 миллиона наших граждан, ставших внутренними переселенцами. К этому добавилась значительная миграция в ЕС после 2014 года, суммарно исчисляемая в 1,5 миллиона человек. Важно отметить, что это преимущественно люди трудоспособного возраста, в том числе женщины. К этому следует добавить трудовую миграцию в Российскую Федерацию перед 2014 годом, а также выезд части населения с оккупированных территорий в Россию, к чему российские власти поощряли перспективами "хорошей жизни" в Сибири и на Дальнем Востоке. В январе 2020 года правительство проинформировало, что согласно расчетам по имеющимся мобильным телефонам, по состоянию на 1 декабря 2019 года на неоккупированной на то время территории постоянно проживало 37 миллионов 289 тысяч человек. То есть, без учета людей, постоянно проживающих за границей и на оккупированных территориях.

Полномасштабная война повлекла за собой наибольшее движение населения в Европе со времен Второй мировой войны и послевоенных миграций, в частности немцев. К концу 2022 года ООН высчитала, что из Украины выехало 8 миллионов человек (сейчас их осталось на чужбине более 6 миллионов), а согласно данным нашего правительства еще 4,5 миллиона стали внутренними переселенцами.

Как результат, исчисляя количество населения Украины методом 2019 года, чиновники предполагают, что в Украине находится не более 33,8 миллиона жителей. А учитывая, что продолжается отток населения за границу, можно предположить, что жить в неоккупированной Украине нас осталось еще меньше.

Согласно опросу ООН, более 85% опрошенных беженцев являются женщинами, так что подавляющее большинство украинцев за рубежом – это женщины и дети до 18 лет. Это подтверждается данными из отдельных стран: Германии, Польши, Чехии, Италии, Румынии, Болгарии и т.д. Итак, 60% от 6-8 миллионов – это 3,5-5 миллионов женщин, из которых большинство репродуктивного возраста.

Таким образом мы подошли к ключевому показателю для темы нашего обсуждения, то есть коэффициенту фертильности (суммарного коэффициента рождаемости). Это показатель уровня рождаемости, показывающий среднее количество возможных рождений у каждой женщины в репродуктивном возрасте (15-49 лет) вне зависимости от внешних факторов и смертности. Для простого замещения поколений суммарный коэффициент рождаемости должен быть не ниже 2,13-2,15, поскольку не все дети доживают до совершеннолетия.

В медиа широкое распространение получила информация о том, что за два года "большой войны" в Украине коэффициент фертильности упал до самого низкого уровня в мире. Однако это не так, потому что – как я уже отметил – вычисление этого показателя проведено на недостоверном основании, то есть теоретической численности населения в неоккупированной Украине, без Крыма и Донбасса, зато с Запорожьем и Херсонщиной. А также без учета массовой миграции женщин репродуктивного возраста.

Суммарно женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) статистика насчитала более 9 миллионов (с оккупированными Запорожьем, Херсонщиной и по сути всей Луганской областью), около половины которых находится за границей. Следовательно, если учесть реальное состояние, то коэффициент будет выглядеть иначе.

Почему это важно? Только реальное положение вещей может служить основанием для анализа, планирования государственной и политики в области демографии и оценки ее реализации.

Для лучшей иллюстрации своих тезисов сравню ситуацию с Польшей, население которой составляет 38 миллионов.

Консервативное правительство партии "Право и Справедливость" улучшение демографической ситуации в стране и рост коэффициента фертильности сделало одним из приоритетов своей политики. В помощь семьям с детьми идут большие средства: 500 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18-летия. С нового года это было уже 800 злотых. Кроме того, школьникам предоставляются деньги на учебники, питание в школьных столовых бесплатно, а родители, отдающие своих детей в садики, получают деньги от местного самоуправления. Но положительного результата это не принесло, несмотря на рост рождаемости в течение двух первых лет реализации программы "500+". Вот статистика рождаемости с прогнозом на весь 2023 год.

Следует обратить внимание на долю рождений гражданок Украины в этой статистике. В 2017 году украинки, постоянно проживающие в Польше, родили 2245 детей, в 2021 году уже 6590, в то же время в прошлом - 13 787 младенцев, то есть 4,5% от 305 тысяч рождений в целом. Речь идет о женщинах с разрешением на постоянное проживание в Польше, а не о военных беженках, потому что они на территории этого государства находятся временно. Несколько тысяч наших беженок родили детей в Польше, но они не учтены ни в украинской, ни в польской статистике. В Польше ситуацию с рождаемостью уже назвали катастрофой, чему трудно удивляться, потому что за пять лет рождаемость сократилась на треть. И это, заметьте, без войны и массового оттока женщин трудоспособного возраста. Вместо этого с положительным миграционным балансом, несколько спасающим статистику. Прогнозируется, что к 2060 году население Польши сократится до 34 миллионов граждан (оптимистический сценарий) или до 27 миллионов (пессимистический сценарий). Но перспективы реализации этих сценариев зависят от количества украинок в репродуктивном возрасте, которых Польше удастся задержать. Вот наглядный пример своеобразной борьбы за человеческий ресурс в сегодняшней Европе и дополнительный аргумент для разработки государственной стратегии и программы по восстановлению демографического потенциала Украины.

Дамы и господа!

В 2022 году на неоккупированной части Украины родились 209 тысяч детей, а в первой половине этого года – 96 тысяч. Можно прогнозировать, что к концу года родится менее 200 тысяч малышей. Итак, кризис продолжается. Впрочем, посещая наши города и села, вижу заметно большее количество беременных женщин и женщин с младенцами в колясках.

Приведенные данные следует сравнить с коэффициентом фертильности в Польше.

Отметим, что падение рождаемости у нас началось раньше, достигнув своего пика на исходе "лихих девяностых". Но как только начался экономический рост и произошла Оранжевая революция и связанные с ней надежды, рождаемость увеличилась до коэффициента 1,53 в 2012 году.

Однако началась война, Россия оккупировала часть наших территорий и открылись возможности для выезда в Европу на заработки и обучение. И тогда рождаемость начала падать. Ситуацию в Польше не изменила ни экономика (польский ВВП в несколько раз выше ВВП Украины), ни членство в ЕС, ни экономическое стимулирование рождаемости правительством ПиС. Польские обозреватели констатируют, что виновата в этом идеологизация политики властями и состояние "гражданской войны" в обществе. Итак, демографическая ситуация четко связана с политическим единством общества в отношении стратегических целей государства, демократией, верховенством права и поиском компромиссов, а не провоцированием постоянных конфликтов.

Время на итоги и предложения действий. Главным фактором восстановления демографического потенциала Украины является завершение войны нашей победой. Украинцы хотят иметь детей, но для этого им нужны соответствующие условия, прежде всего, безопасность, стабильность, прочный экономический фундамент и помощь государства матерям и семьям. Мировой опыт – в частности, таких стран как Германия и Израиль – показывает, что существуют три фактора, решающих демографическую ситуацию. Для иллюстрации первого использую цитату из Тараса Шевченко (ибо куда же без него): "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями". Дети рождаются из любви, желания стать родителями, ответственности за воспитание детей и обеспечение их всем необходимым. Пример Израиля продемонстрировал, что даже в высокоразвитых странах коэффициент фертильности может быть выше трех. Ключевой фактор этого успеха – это осознание высочайшей ценности жизни отдельного человека и всей нации. В случае наших военных об этих принципах постоянно напоминает генерал Валерий Залужный. И то же самое касается жизни каждого украинца.

Демонстрируя эту таблицу, не призываю обострять вопрос о праве на аборты, потому что в Польше такое обострение стало одним из факторов уменьшения, а не увеличения рождаемости. Просто молодые женщины боятся рожать детей. Меня лично радует, что из года в год абортов становится все меньше. Как христианин и политик должен делать все, чтобы и это количество сокращалось, потому что ребенок - это не только большое счастье для родителей, но и самый простой и очевидный способ увеличить количество новорожденных украинцев. Однако это женщины должны решать, рожать детей или нет. Обязанность государства - сделать все, чтобы это решение было сознательным. И сделать все необходимое, чтобы условия для рождения и воспитания детей были максимально удобны. Доступная и качественная медицина, социальная помощь при рождении, садики, налоговые льготы и т.д.

Напоминаю об этих делах, учитывая необходимость возвращения как можно большего количества украинцев из-за границы. В Европе и других странах украинским матерям оказывается помощь, в разы превышающая все, что они могут получить у себя дома. И поэтому, если мы хотим конкурировать со странами их временного пребывания, наша социальная политика должна коренным образом измениться. В противном случае они не вернутся домой, не будут интегрироваться в послевоенную Украину и применять профессиональные и социальные навыки, полученные за границей. Появляется много публикаций с результатами опросов наших мигрантов по прогнозам их возвращения. Эти данные могут казаться неутешительными, потому что в зависимости от страны проживания от 20 до 40% наших соотечественников не планирует возвращаться.

Однако ситуация очень динамична. Из Польши продолжается выезд украинцев в Германию, в том числе молодых, до 35 лет (уже выехало более 45% из них). То же самое происходит в Чехии. Все из-за большей социальной помощи и лучших перспектив получить работу. Но социальная помощь не только в Польше, Чехии или Швейцарии будет сокращена или вообще остановлена после завершения боевых действий. То же будет касаться и Германии и Нидерландов. А тогда положение наших беженцев станет намного сложнее, так что появится дополнительный стимул для возвращения на Родину.

Еще один вопрос. Украинцы стали диаспорной нацией, вне Украины насчитывается до 12-15 миллионов украинцев и лиц украинского происхождения. Украина сейчас стала эталоном храбрости, смелости и стойкости. Когда Украина станет успешной в экономическом плане, многие украинцы и лица украинского происхождения захотят вернуться на Родину. После Второй мировой войны программу возвращения своих земляков десятилетиями проводила Германия. Еврейское население Израиля росло и дальше растет благодаря "Алии", то есть репатриации евреев из других государств. Украине нужна своя программа "Возвращение", чтобы мы никогда больше не переживали геноцидов, малых или больших "исходов" из нашей Обетованной земли. Ведь она единственная и самая лучшая в мире. Поэтому уже сегодня необходимо создать Министерство возвращения украинцев на Родину, детей и семьи. Чтобы было одно ведомство, ответственное за восстановление демографического потенциала нашей нации и государства.

Необходимо также создать Министерство диаспоры, которое будет интегрировать с Украиной всех украинцев и лиц украинского происхождения.

В заключение о широко обсуждаемой в Европе и Украине проблеме мигрантов с Ближнего Востока, Африки и Азии. Для Украины их приезд в страну – это не панацея в решении проблемы рынка труда, послевоенного восстановления и выхода из демографического кризиса. Сначала нам нужно вернуть своих граждан и земляков, а сразу после этого мы сможем проанализировать потребность привлечения других.

Каждый кризис – это также возможность. Мы удивили мир сопротивлением нашествию русской орды и тем, что сумели перейти в контрнаступление для освобождения оккупированных территорий. Своим единством, дисциплинированностью и стойкостью. Я уверен, что мы удивим себя и мир разрешением демографического кризиса и восстановлением нашего человеческого потенциала.