Николай Княжицкий: Украина – флагман борьбы за демократический путь. Как не потерять поддержку международного сообщества?
“Украина будет получать необходимую поддержку, в том числе вооруженную, если Запад не разочаруется в нашем государстве. Это то, о чем сейчас трубит русская пропаганда. И такие мысли и опасения звучали на сегодняшнем саммите НАТО”, - сказал народный депутат Украины Николай Княжицкий в эфире телеканала "Прямой"
По его словам, политика наших партнеров зависит от настроений их обществ. “Для того чтобы получить оружие, нам очень важно строить и распространять демократию в Украине. Сейчас очень важно, чтобы Украина начала как можно быстрее выполнять рекомендации по присоединению к ЕС. Быстро и конкретно. И тогда доверие к нам будет больше, и мы будем получать больше оружия. На самом деле это связанные вещи”, - считает Княжицкий.
Народный депутат считает, что сейчас Украина стала флагманом борьбы за демократический путь развития. Россия же - флагман борьбы за авторитаризм. Российская внешняя политика сосредоточена на тех странах, для которых демократические ценности не имеют никакого веса. Путин общается с Китаем, с Индией, со странами Южной Америки, Северной Кореей, со своими вассалами в странах Азии. Серьезной внешней политики Российской Федерации я не вижу, они проиграли все, что можно проиграть”, - подытожил политик.
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