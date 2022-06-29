По его словам, политика наших партнеров зависит от настроений их обществ. “Для того чтобы получить оружие, нам очень важно строить и распространять демократию в Украине. Сейчас очень важно, чтобы Украина начала как можно быстрее выполнять рекомендации по присоединению к ЕС. Быстро и конкретно. И тогда доверие к нам будет больше, и мы будем получать больше оружия. На самом деле это связанные вещи”, - считает Княжицкий.

Народный депутат считает, что сейчас Украина стала флагманом борьбы за демократический путь развития. Россия же - флагман борьбы за авторитаризм. Российская внешняя политика сосредоточена на тех странах, для которых демократические ценности не имеют никакого веса. Путин общается с Китаем, с Индией, со странами Южной Америки, Северной Кореей, со своими вассалами в странах Азии. Серьезной внешней политики Российской Федерации я не вижу, они проиграли все, что можно проиграть”, - подытожил политик.