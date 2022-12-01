Николай Княжицкий: Украина должна показать пример борьбы за свободу порабощенным народам России

Об этом сказал народный депутат Украины Николай Княжицкий во время Киевского форума безопасности , основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Украина должна сделать площадку для представителей всех народов, порабощенных Российской Федерацией. Есть люди, которые борются против этой оккупации, есть те, кто их поддерживает, а есть болото, которое не знает, куда двигаться", - сказал он.

"Давайте тех, кто борется за независимость своего народа, приглашать в Украину, давайте начнем об этом говорить, способствовать им. Если они сами захотят и будут готовы создать здесь национальные и культурные представительства, правительства в изгнании, очевидно, мы должны этому способствовать" , – подчеркнул Княжицкий.

Николай Княжицкий выступил за открытие на территории Украины торгового представительства Тайваня.

"Аналогическое представительство есть во всех европейских странах, а в Украине оно запрещено. Мы должны показать пример демократии, пример борьбы за свободу нашу и свободу всех порабощенных народов. Мы должны стать лучшим примером такой борьбы, что в свою очередь будет гарантировать нам дальнейшую поддержку", – подчеркнул нардеп.

Киевский форум безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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