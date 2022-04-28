Николай Княжицкий: Цель всего демократического мира – уничтожить нацистский диктаторский режим в России

На вопрос, сколько будет длиться горячая фаза вторжения, я всегда давал два прогноза. Первый – до осени. Это оптимистический прогноз. Второй – до Нового года.

Путин идиот. Для него восстановление империи ровно через сто лет после создания Советского Союза - важный символ. Потому и будет атаковать своими орками до конца года.

Но он еще и трус и коррупционер. Поэтому получение западного оружия и поддержки может истощить его армию и материально, и морально.

Худшее, что может быть, – второй "Версаль". После Первой мировой немцы чувствовали себя униженными, но не уничтоженными. Потому и породили Гитлера.

Можно сказать, что русский Гитлер – это Путин. Но если просто подписать какой-нибудь невыгодный для нас мир, то кто сказал, что после этого рашистского Гитлера не появится следующий?

Поэтому наша цель – уничтожить нацистский диктаторский режим в соседней стране. Наша – не только украинская, а всего демократического мира.

До Нового года мы должны освободить все украинские земли, и дальше санкции, партнеры и российские люди (может же, есть и не идиоты) сами должны уничтожить свой российский нацизм.

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