В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который, по словам народного депутата и автора законотворческого документа Николая Княжицкого, "положит конец русской православной церкви в нашем государстве".

"Проект Закона № 8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" должен полностью запретить деятельность РПЦ и ее структур на территории Украины. Деятельность РПЦ носит не религиозный, а политический характер. Руководство и духовенство РПЦ используется для антиукраинской деятельности, одобряет военную агрессию России против нашего государства, благословляет российских солдат, несущих смерть мирному населению Украины", - считает он.

Также, говорит Николай Княжицкий, согласно Томосу, в Украине есть единственная автокефальная Православная Церковь и согласно решению Объединительного Собора 15 декабря 2018 года она получила название Украинская Православная Церковь (Православная Церковь Украины).

"А значит, во избежание манипуляций и введения в заблуждение украинских верующих, законопроект закрепляет правило: использовать слова "православный" в своем наименовании могут только те религиозные организации, которые подчинены Православной Церкви Украины", - считает народный депутат.

Он добавляет, что законодатели не отрицают права на свободу вероисповедания.

"Каждый может верить во что и как хочет, или не верить в ничто. Но любые организации должны уважать право государства соблюдать законы и уважать правопорядок. Надеюсь, что законопроект найдет поддержку в зале. Это не теологическая дискуссия", - резюмировал парламентарий. .