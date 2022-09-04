Николай Княжицкий: "Ответственные украинцы должны сделать все, чтобы преодолеть колониальное сознание, потому что оно стало инструментом гибридной войны"

Их поддерживают и депутаты из других фракций, потому что понимают, что война там, где у России есть основания культивировать свой "русский мир". Террором, разрушениями и убийствами мирных людей.

Чего именно коснется закон и чего ожидать от него – Николай Княжицкий рассказал Украинской службе Польского радио.

Приветствую. Объясните, пожалуйста, более подробно, в чем суть законопроекта.

"Суть заключается в том, что сейчас в нашем обществе происходит очень много споров, связанных с тем, что, как вы знаете, в конце февраля началась широкомасштабная российская агрессия в Украине, (а война вообще продолжается с 2014 года), несмотря на то, в Украине есть целый ряд памяток, памятников, деятельности организаций, так или иначе пропагандирующих "русский мир". Что такое "русский мир" - мы никогда особо не конкретизировали. Очевидно, что это идеология, направленная на то, чтобы оставить Украину в сфере колониального влияния Российской Федерации. На самом деле не только Украину, но мы говорим об Украине, потому что работаем в государстве Украина. Поэтому законодательство мы решили сделать так, чтобы эти вопросы не возникали. У нас часто возникают вопросы. Например, в цитате, которую вы привели из моего поста, упоминается стоящий в Одессе памятник Екатерине II.Очевидно, что Екатерина II – это государственная деятельница российской империи, которая распространяла эту империю на самом деле огнем и мечом на многие территории, в том числе на территорию Украины: она уничтожала Сечь, она преследовала украинцев, и когда в украинском городе стоит ее памятник, очевидно, это вызывает возмущение, люди подписывают петиции, обращаются к президенту. Президент все это переправляет в органы местного самоуправления, но четких государственных критериев – как к этому подходить – нет.

Так же, например, Киевская консерватория – крупнейшее учебное заведение Украины, музыкальная академия, носит имя русского композитора Чайковского. Почему Чайковского? Какое это отношение имеет к Украине, кроме того, что он здесь бывал и любил этот край - на самом деле никакого объяснения нет. Россия же использует в том числе и свою культуру для продолжения колонизации Украины. Очевидно, это должен регулировать закон, как и целый ряд важных вещей. Мы в свое время приняли закон "О декоммунизации". Этот закон, по-видимому, касался Российской Федерации. Но не только Российской Федерации. Было много украинцев, которые тем или иным образом во времена коммунистического террора были причастны к уничтожению украинского народа. Но есть исторические личности, которые были к этому причастны и в другие времена, которые не обязательно являлись членами коммунистической партии. И закон как раз будет регулировать все эти правоотношения.

Вы надеетесь, что будет регулировать? Потому что сегодня часто можно услышать "не ко времени". Такое впечатление, что всячески пытаются отвлечься от этой темы. Возможно, не потому, что она не ко времени, а есть для этого причины у тех, кто это говорит.

На самом деле причин очень много. Значительная часть украинцев жила не в украинском, а в постсоветском мире. А постсоветский мир – это часть русского мира. Еще до начала полномасштабной российской агрессии в наших эфирах звучали российские песни тех исполнителей, которые сейчас унижают Украину, нарушают законодательство Украины. И это происходило не только на телевидении и радиовещании, эти правоотношения также будет регулировать закон. Это связано с постколониальным сознанием. Поэтому ответственные украинцы должны сделать все, чтобы это сознание преодолеть, потому что это сознание стало инструментом гибридной войны. И есть часть украинцев (их очень мало, но они есть), на которых опираются российские агрессоры, и эти люди потом работают наводчиками или совершают государственную измену. Очень часто они это делают из-за того, что русская пропаганда веками воспитывала украинцев как второстепенный русский народ. который по сути является частью русского народа, а Украину воспринимала не как независимую страну, а как территорию, которая должна быть частью России. Собственно, Путин об этом и говорил, когда начинал полномасштабную агрессию – в своих обращениях, своих многочисленных статьях. Очевидно, что мы должны все это прекратить, потому что путинская война и путинское оружие идут туда, куда им позволяют пойти, а идут они туда, где, как они считают, продолжает существовать "русский мир". Поэтому я думаю, что если мы его максимально быстро избавимся, то это и поможет нашей обороне тоже.

Как практически это должно выглядеть? Переделать ментальность сложно. Можно какие-то наказания, штрафы применять. Но это будет только вызывать возмущение и озлобленность?

На самом деле нет. Злость и озлобленность скорее вызывает демагогия, которая не превращается в конкретные действия. Как только мы начинаем предпринимать какие-то конкретные действия, как только мы запретили, например, трансляцию фильмов, пропагандирующих силовые органы государства-агрессора (я был автором этого закона), трансляцию фильмов и сериалов, созданных после 2014 года, то, очевидно, все это исчезло из украинского эфира и никакого возмущения не вызвало. Возмущение это вызывает в России и у их марионеток в Украине, которых меньшинство. Тогда как большинство населения Украины и берет в руки оружие, и требует от политиков, чтобы политики защищали наше культурное и информационное пространство тоже. Поэтому я абсолютно убежден, что этот закон будет выполняться и украинцы будут его поддерживать.



Кстати, еще о ментальности. О ментальности власти. Последний скандал, связан с попыткой "креатива" на тему украинского тризуба. И к этому был причастен Минкульт – та структура, которая должна была в первую очередь заниматься ликвидацией постсовка и "русского мира", а она наоборот как будто идет в этом фарватере.

К сожалению, такое происходит. И мы критикуем действующую власть за это. Кстати, они прислушиваются к критике, как вы видите. Эти три пальца, которые на самом деле означают непристойный жест вместо привычного тризуба, всем запомнившегося по известному жесту Вячеслава Чорновола, украинского диссидента и политика - эта инициатива не удалась. Министерство культуры отказалось от нее. Когда есть общественное давление, то Министерство культуры при действующей власти этого не делает. Конечно, Министерство культуры должно быть мотором этого. И закон как раз обязывает Министерство культуры действовать в этом плане эффективно, предоставляет ему соответствующие полномочия и возможности, но и устанавливает критерии, за которые они не могут выходить, потому что если Министерством будет управлять человек, не патриотичный, не понимающий угрозы колонизации, то закон просто поставит его в такие рамки, что он не сможет проводить русификаторскую политику, потому что она будет противоречить закону.

С 16 июля этого года заработал закон, обязывающий в медиасфере, в рекламе, в услугах пользоваться украинским языком. Как вы оцениваете, как работает этот закон? Прошло уже немного времени, можно делать определенные выводы.

Ну вы видите, что нет никаких беспорядков, нет в обществе никаких проблем. Сайты, которые выходили на русском – их было множество – сейчас у них главная страница на украинском языке, как этого требует закон. Закон не запрещает, чтобы сайты были на русском языке, просто сайты в Украине должны открываться с украинской страницы. И это происходит, это выполняется. Существуют, конечно, нарушения закона, языковой омбудсмен их фиксирует, пишет соответствующие предписания, но в целом этот закон был воспринят положительно, и он выполняется.

Какую поддержку имеет ваша фракция, если говорить о законопроекте о деколонизации гуманитарной сферы Украины?

Мне очень приятно, что подписали не только представители нашей фракции. Его только что зарегистрировали. Я его многим присылал, я уже видел среди подписавших его и представителей фракций "За будущее", "Голоса", "Батькивщины", кроме " Европейской Солидарности". Поэтому верю, что проект получит поддержку в зале.

Мы говорим для Украинской службы Польского радио, поэтому многие люди за границей могут слышать нас, в том числе наши соотечественники, которые находятся в Польше. Эта инициатива не является локальной украинской, замкнутой в своем пространстве инициативой. Она уже находит отражение в решениях отдельных стран избавиться от советских следов на своих землях. К примеру, страны Балтии, где ликвидируют памятники советских времен. То есть, это такая широкая массовая акция избавления от "русского мира" у себя дома.

Абсолютно верно. И нам очень приятно, что и памятники, являющиеся символами "русского мира", сносятся во многих европейских странах, и музыкантам, поддерживающим агрессию, закрывают двери в европейские театры. И когда мы благодарим европейцев, и требуем это было бы странно, если бы мы сами не урегулировали это законом, и у себя исполняли все эти песни и пускали к себе этих исполнителей, поэтому мы должны примером быть для всей Европы, которая нас, очевидно, поддерживает. Особенно нас поддерживает Польша, за что мы очень благодарны и польским властям, и польскому обществу. Это украинцы видят, ценят, и действительно, это улучшает отношения между украинским и польским народом, другими европейскими народами, которые сейчас поддерживают Украину.



Тем, кто еще сомневается в деколонизации украинского пространства, следует напомнить, очевидно, как российские оккупанты в украинских городах первым делом меняют названия этих городов на русские, восстанавливают памятники Ленину, пытаются обучать другой истории, то есть язык имеет значение, очевидно, и история.

Конечно. Путин все время рассказывал, что Украину создал Ленин и другие исторические фейки распространял. Они сами, вроде выступая против этого, сами первое, что делают, восстанавливают символы коммунистического ленинского-сталинского режима. Это выглядит совершенно позорно, и здесь мы должны быть абсолютно решительными. Конечно, украинский язык является также одной из главных наших защит. Это тоже наше оружие, как и то, которое мы используем при помощи наших европейских и международных партнеров.



Прокомментируйте, пожалуйста, слова Лаврова о том, что они готовы поддержать русскоязычных в Молдове, а также информацию о том, что у России, якобы достаточно ресурсов для открытия второго фронта.

Все, что делает Россия, - это постоянно шантажирует и Украину, и всех, кто нас поддерживает, по-разному. Этот шантаж происходит и на Запорожской атомной станции, этот шантаж происходит и через энергоносители, в том числе и через угрозы открытия второго фронта или поддержку, так сказать, русскоязычных. Украинский Конституционный суд, когда наши представители ОПЗЖ и Оппозиционного блока, пророссийских партий, которые сейчас запрещены, пытались обжаловать Закон "О функционировании украинского языка, как государственного" и ссылались на права русскоязычных, подтвердил, что нет такого определения как "русскоязычные". Есть русское меньшинство, очевидно, русское меньшинство, как и все остальные меньшинства, должно иметь защищенные права, но если люди пользуются русским языком, а их родным языком является, например, украинский, или какой-то другой, если они просто знают этот язык, это совсем не относит их к ряду русскоязычных. Каждая нация имеет право использовать свой язык и знать другие. Многие поляки знают английский язык, но они не стали англоязычными поляками как какой-то отдельной группой. Просто они знают английский. Так же украинцы знают русский. Но русскоязычного меньшинства как такового не существует. Существует русское меньшинство, а Украина демократическая страна и права всех меньшинств будет защищать.



Сергей Жадан недавно отменил выступление в Италии, потому что организаторы упрекнули его в том, что на благотворительном концерте они якобы собирали деньги на войну. Европа с одной стороны поддерживает, с другой есть такие странные позиции.

Есть такие позорные примеры, очень часто наша мораль и наши лидеры, иногда духовные, ставят в один ряд агрессоров и их жертвы. С моей точки зрения это абсолютно безнравственная ситуация. Украинцы не воюют. Украинцы защищают собственную жизнь, жизнь своих мужчин, женщин, детей, гибнущих от российского оружия. И большинство людей понимают, что поддержка украинцев – это не поддержка агрессии, а поддержка для защиты их жизни. Надеюсь, что это понимание придет ко многим.



Духовных лидеров вы вспомнили, я понимаю, в какую сторону этот намек. Буквально недавно пан Юраш заявил, что Ватикан наконец-то признал Россию непосредственно агрессором, но мы помним, что было прежде. То есть, это уже такое вынужденно вытянутое из них признание?

Когда мы говорим о Ватикане, мы одновременно говорим о центре одной из крупнейших в мире религий – католицизма – и о Ватикане как государстве. Если говорить о католицизме, и о христианстве, а я сам являюсь греко-католиком, то нормы и догматы христианства четко указывают, что нужно поддерживать добро, а не зло, и что нельзя ставить добро и зло на одну линию, и я искренне верю в то, что руководство Ватикана, руководство церкви тоже будет поддерживать и разделять эти принципы. Все время смотрели на эту войну исключительно как на политическую историю. Я понимаю, что католическая церковь хочет развиваться не только в европейских странах, а в странах Африки, Азии, многих других странах.И когда геополитика развивалась иначе, то церковь могла поддерживать своих верных в этих странах по-разному. Но сейчас для всех верных, где бы они ни проживали, даже, если это католики в самой России, очень важно понимать, что церковь всегда будет стоять на стороне добра, и верю, что так и будет.



Может быть, это некий демарш состоялся? Ведь мы знаем, что должен был встретиться Франциск с Кириллом, но тот отказался, а одна из тем разговора, по сообщениям в СМИ, должна была касаться как раз Украины. Можно ли эти вещи связывать?

"Конечно, Россия делает все через финансы, через лоббизм, через своих шпионов. Для того чтобы изменить позицию и государственных лидеров, и духовных лидеров в их поддержку. Они манипулируют медиа, имеют целую сеть своих средств массовой информации, которые обманывают людей во всем И это влияние готовилось очень много лет, не всегда вовремя и быстро удается защититься от этого. С моей точки зрения, было бы очень хорошо, если бы Святейший Отец однозначно поддержал Украину в этой агрессии и приехал поддержать украинских верующих в первую очередь. Думаю, что ему нужно встречаться с украинскими католиками, поддерживать их, защищать их от российской агрессии. И думаю, что Ватикан должен прийти к таким выводам после того, как увидел реакцию общества и своих верных на какие-то заявления, которые с моей точки зрения явно ошибочны.



Насколько сильна сейчас украинская информационная война в мире? Потому что до сих пор мы слышали о том, что Украина проигрывает России информационные войны и внутри государства, и за рубежом.

Я бы так не говорил. Украина, конечно, должна быть значительно эффективнее, но мы видим, как поддерживают Украину большинство демократических стран, как одну из демократий. Это говорит, что на самом деле мы в информационной политике проигрываем. То, что нам бы хотелось, чтобы эта информационная политика была более эффективной, то, что мы должны быть более решительными, требуя от наших европейских партнеров, прежде всего, у себя навести порядок, и полностью закрыться от влияния российской империи и российских агрессоров в культурной информационной сфере. Несмотря на все это, у нас не самая плохая ситуация, но когда мы это сделаем, она будет значительно лучше.



Как общественность может поддержать вашу инициативу?

Ну, во-первых, мы рассчитываем на поддержку многочисленных общественных организаций, на общение и влияние на депутатов Верховной Рады Украины, которые, возможно, не поймут важность этой инициативы, или с какого-то перепуга не захотят голосовать. Это и общественное давление, и общественная поддержка очень важны для этого законопроекта. Для того чтобы показать, что мы все едины при защите от агрессора, и едины с теми нашими партнерами, международными, европейскими в первую очередь, которые тоже нам помогают, и непосредственно на фронте, и на культурном фронте тоже.

Беседовал Владимир Гарматюк, Polskie Radio