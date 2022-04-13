Николай Княжицкий: Какой будет Украина?

Какая она в уме у Путина, мы знаем.

Просто территория с рабами. Украинцы, которых не устраивает рабство, должны быть убиты или депортированы в сибирские лагеря. Это не иллюзия, а действительность. Россияне каждый день уже сейчас убивают и депортируют украинцев.

А какая Украина в голове Зеленского?

Такая, как в его блестящих речах, или как в неопределенных интервью?

Такая, о которой говорят герои на фронте, или такая, которую создают пропагандисты провластных олигархических и государственных медиа (то есть одного медиа теперь), что еще вчера на каналах Медведчука нанавидели все украинское?

В конце концов, как можно заполнить опросник на вступление в ЕС, если в пунктах верховенства права и свобода слова правительство может написать только: суды контролируем и каналы закрываем?

Это вопрос не только к Зеленскому, но и к каждому из нас.