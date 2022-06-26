Николай Княжицкий: Это не последняя бомбардировка Киева. Московское государство хочет уничтожить Украину и украинцев
Можно перестать быть украинцем, забыть об Украине и прислуживать московской тоталитарной банде. Но и это не гарантирует жизнь. Надо стать сильными и избавиться от иллюзий. Надо оградить от нас все, что тянет в имперское прошлое. И хорошее, и плохое
Какая Консерватория Чайковского? Почему Чайковского? Но часть коллектива продолжает держаться за это название. Когда империя в агонии нас убивает, пора вычеркнуть из сознания все упоминания о ней.
Об этом Премьера "Imperium delenda est" во Львовском Театре Леси. Это первая премьера после начала большого вторжения. Я с детства знаю этот театр и его историю.
Когда-то во Львове был театр музыкальной комедии, который переместила советская власть в Одессу. Он стал известен благодаря Попандопалу Михаилу Водяному и другим талантливым актерам. А во Львов перевели театр русской драмы, который, как и в Киеве, носил в последнее время имя Леси Украинки. Театр принадлежал советской армии.
Все изменилось. Сегодня это городской театр, в котором молодые украинские актрисы и актеры, родившиеся в Киеве и Луганске, жили в Донецке и Гостомеле спрашивают: какой… Чайковский???
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