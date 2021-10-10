Николай Бажан был завербован спецслужбой Сталина, но "органы" ему не доверяли и постоянно за ним следили, - исследовательница Ярина Цымбал

Об этом литературовед Ярина Цымбал рассказала в программе "Историческая правда с Вахтангом Кипиани", вышедшей сегодня, 10 октября 2021 года, на Еспресо.TV .



В качестве примера она привела случай Николая Бажана, о котором может сложиться мнение как о лояльном коммунистическому Кремлю, ведь со временем он стал, выражаясь современным языком, "вице-премьером" в подконтрольном Москве "правительстве" Советской Украины.



"Мы знаем о Николае Бажана, что он агент "Петр Уманьский", потому что в его деле-формуляре - его агентурное дело не сохранилась, но в его деле-формуляре, деле слежки за ним с конца двадцатых годов пока он не занимал должности в правительстве - сохранились данные самих органов ГПУ (советского Государственного политического управления - ред.) о том, что он агент "Петр Уманский" и о том, что с него не брали подписку о неразглашении ", - пояснила исследовательница.







"С ним устная просто была договоренность", - отметила Ярина Цымбал.



При этом пока точно не известно, что Бажан получал от ОГПУ деньги, чего нельзя сказать о Юрии Смоличе (агент "Стрела"), в розсекречнених документах относительно которого есть свидетельства относительно сумм денежного вознаграждения конца сороковых годов. В 30-х, добавила Ярина Цымбал, он, не исключено, работал бесплатно.



Чтобы лучше понимать этих авторов, их жизнь и взгляды, подытожила ученая, необходимо читать оставленные ими литературные шедевры.

День рождения Николая Платоновича Бажана, напомним, был вчера, 9 октября.