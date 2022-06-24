Николаевский десантник сбил вражеский штурмовик Су-25 из "Иглы"
24 июня военный 79-й ОДШБр сбил российский штурмовик Су-25 "Грач" переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла"
Об этом сообщает в фейсбуке Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Сегодня на одном из направлений, военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШУ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен из ПЗРК"
В пресс-службе сообщают, что зенитчик пришел добровольцем по мобилизации.
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