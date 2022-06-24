Об этом сообщает в фейсбуке Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня на одном из направлений, военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШУ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен из ПЗРК"

В пресс-службе сообщают, что зенитчик пришел добровольцем по мобилизации.

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины ликвидировали колонну российских оккупантов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Штурмовики пятью снарядами с расстояния 18 км обезвредили "град" оккупантов.

"До окопов с россиянами около километра": в 128-й бригаде показали крайнюю позицию одного из своих подразделений.

Артиллеристы 81-й Десантно-штурмовой бригады уничтожили русские "ураган" и бронемашину.

ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и поразили ракетный комплекс РФ на Змеином.

23 июня десантники из 80-й бригады сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52, а также подбили два вражеских БТРа и БМД.

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