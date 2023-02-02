Николаевские порты и операторы на 90% готовы к работе в рамках "зернового коридора", но нужно согласие РФ, - Ким
Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что порты и операторы готовы к работе на 90%, однако есть опасность обстрелов от РФ
О перспективах присоединения Николаевских портов к "зерновому соглашению" до освобождения Кинбурнской косы в Media Center Ukraine рассказал глава ОВА Виталий Ким.
"На данный момент Николаевские порты и операторы на 90% готовы к работе по "зерновому коридору". Но освобождение Кинбурнской косы - это дополнительный фактор, который может открыть эту возможность", - говорит Ким.
Глава ОВА отметил, что первым и основным фактором экспорта зерна из Николаева является согласие россиян, чтобы порты заработали.
"Мы не стреляем по своим кораблям. Опасность идет от россиян, обстрелявших баржи, пытавшиеся выходить из Николаевского порта в сторону Одессы. На данный момент это опасно и зависит от россиян", - добавил Ким.
- Украинский посол в Турции рассказал, что, несмотря на торможение российской инспекцией проверок судов, "зерновой коридор" работает, обсуждается продление соглашения.
- По состоянию на 30 января, российская инспекция продолжает блокировать корабли с украинским зерном. В настоящее время 117 судов ожидают в очереди, в сутки пропускают всего 2,5 судна.
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