О перспективах присоединения Николаевских портов к "зерновому соглашению" до освобождения Кинбурнской косы в Media Center Ukraine рассказал глава ОВА Виталий Ким.

"На данный момент Николаевские порты и операторы на 90% готовы к работе по "зерновому коридору". Но освобождение Кинбурнской косы - это дополнительный фактор, который может открыть эту возможность", - говорит Ким.

Глава ОВА отметил, что первым и основным фактором экспорта зерна из Николаева является согласие россиян, чтобы порты заработали.

"Мы не стреляем по своим кораблям. Опасность идет от россиян, обстрелявших баржи, пытавшиеся выходить из Николаевского порта в сторону Одессы. На данный момент это опасно и зависит от россиян", - добавил Ким.