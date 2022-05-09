Николаевские десантники показали видео уничтожения оккупантов и их техники

Видео уничтожения нескольких вражеских машин обнародовала 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаева в фейсбуке.

"Как бы оккупанты не пытались скрыть от нас свою технику, мы все равно находим ее и четко наводим артиллерию", - отметил командир подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Кадры фиксируют возгорание нескольких вражеских машин – это работа артиллерийских подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, украинская разведка обнародовала документальные свидетельства участия российских срочников в войне в Украине.

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