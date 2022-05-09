Николаевские десантники показали видео уничтожения оккупантов и их техники
Видео истребления российской техники, снятое с дрона, обнародовала 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада Николаева
Видео уничтожения нескольких вражеских машин обнародовала 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаева в фейсбуке.
"Как бы оккупанты не пытались скрыть от нас свою технику, мы все равно находим ее и четко наводим артиллерию", - отметил командир подразделения беспилотных летательных аппаратов.
Кадры фиксируют возгорание нескольких вражеских машин – это работа артиллерийских подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
- Напомним, украинская разведка обнародовала документальные свидетельства участия российских срочников в войне в Украине.
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