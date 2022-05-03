Николаевские десантники показали, как уничтожают оккупантов вместе с бронетехникой
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины зафиксировали на видео свою работу
Об этом сообщила служба по связям с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины
На видео, распространенном на facebook-странице 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, зафиксировано, как на одном из направлений подразделение бригады уничтожило две единицы бронетехники российских оккупантов вместе с российскими военными.
"Продолжаем выполнять боевые задания по уничтожению врагов нашей Родины! Вместе к победе", - отметили в комментарии к видео десантники.
- В понедельник, 2 мая, противовоздушная оборона Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников, один из которых стоит $7 млн.
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