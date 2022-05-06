Николаевские артиллеристы уничтожили российский "Урал" с боекомплектом и блиндаж оккупантов

Об этом в телеграме сообщило командование ДШУ ВСУ.

"На видео зафиксировано, как в одном из районов выполнения боевых задач артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили грузовой автомобиль "Урал" с боекомплектом и блиндаж российских оккупантов", - говорится в заявлении.

4 мая украинские десантники показали видео уничтожения российской бронетехники вместе с экипажами.

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