Николаевские подростки от 14 до 18 лет из общественного объединения "МрійДій Junior" совместно с телеканалом Еспресо, объявили сбор средств для покупки глушителей и пламягасители для украинских бойцов, сдерживающих врага на первой линии огня фронта. Польское предприятие "Konstrpol" по собственной инициативе согласилось дофинансировать 50% проекта. К каждой присланной Вами гривне они прибавят свою!





В общей сложности планируется закупить около 200 глушителей, которые будут переданы украинским защитникам.

Глушитель – это не атрибут шпионов. Глушитель – это возможность скрыть позицию бойца, а значит – возможность сохранить жизнь, выжить на поле боя!

Платформа для сбора (для участия гривнами и мониторинга количества собранных денег) – https://mriydiy.com/project/170

Монобанк: 4441114429054271

Приватбанк: 5168745030920943

Приблизим победу ВМЕСТЕ!

СЛАВА УКРАИНЕ!