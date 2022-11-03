Николаевская молодежь совместно с телеканалом ЕСПРЕСО собирает деньги на глушители для украинских бойцов
Продолжается сбор средств на глушители для украинских бойцов, инициированных ОО "МрійДій" и телеканалом "Еспресо" при поддержке польского предприятия "Konstrpol", которое взялось удвоить сумму, собранную украинцами
Николаевские подростки от 14 до 18 лет из общественного объединения "МрійДій Junior" совместно с телеканалом Еспресо, объявили сбор средств для покупки глушителей и пламягасители для украинских бойцов, сдерживающих врага на первой линии огня фронта. Польское предприятие "Konstrpol" по собственной инициативе согласилось дофинансировать 50% проекта. К каждой присланной Вами гривне они прибавят свою!
Глушитель – это не атрибут шпионов. Глушитель – это возможность скрыть позицию бойца, а значит – возможность сохранить жизнь, выжить на поле боя!
Платформа для сбора (для участия гривнами и мониторинга количества собранных денег) – https://mriydiy.com/project/170
Монобанк: 4441114429054271
Приватбанк: 5168745030920943
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