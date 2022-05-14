Николаевщину продолжают обстреливать оккупанты: за сутки есть погибшие и раненые
По состоянию на утро 14 мая в медучреждениях Николаевской области находятся 164 пострадавших от российских захватчиков
13 мая в результате вражеских обстрелов погибли и ранены мирные жители Николаевской области, информируют в Национальной полиции .
Кроме того, повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры. Правоохранители зафиксировали факты преступлений, совершенных армией РФ.
"По всем фактам военных преступлений начаты уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - информируют полицейские.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева уточняет, что за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек.
"К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь".
В целом, по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 164 человека, пострадавшие от атак оккупантов на Николаевщину", – пишет в телеграме Анна Замазеева.
Также жителей Николаева просят не игнорировать сигналы тревоги и спускаться в укрытие.
- 11 мая Виталий Ким рассказал , что армия РФ саботирует приказы, ломает собственную технику – и приказ не выполнил, и жив остался.
- 10 мая Россия обстреляла Николаевскую область запрещенными кассетными боеприпасами.
- В ночь на 1 мая россияне обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами , повреждены частные дома и дворы.
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