Николаевщину продолжают обстреливать оккупанты: за сутки есть погибшие и раненые

13 мая в результате вражеских обстрелов погибли и ранены мирные жители Николаевской области, информируют в Национальной полиции .

Кроме того, повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры. Правоохранители зафиксировали факты преступлений, совершенных армией РФ.



"По всем фактам военных преступлений начаты уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - информируют полицейские.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева уточняет, что за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек.



"К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь".



В целом, по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 164 человека, пострадавшие от атак оккупантов на Николаевщину", – пишет в телеграме Анна Замазеева.



Также жителей Николаева просят не игнорировать сигналы тревоги и спускаться в укрытие.

11 мая Виталий Ким рассказал , что армия РФ саботирует приказы, ломает собственную технику – и приказ не выполнил, и жив остался.

10 мая Россия обстреляла Николаевскую область запрещенными кассетными боеприпасами.

В ночь на 1 мая россияне обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами , повреждены частные дома и дворы.

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