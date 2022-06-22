Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Если еще несколько месяцев назад кафиры обстреливали в определенное время, например, они начинали стрелять в 21:00 запрещенными кассетными боеприпасами, то сейчас же время не определено и обстрелы намного чаще. Также российские захватчики обстреливают уже не кассетными боеприпасами, как это было раньше. Если люди находятся в помещении, то эти боеприпасы не могут причинить им сильный ущерб - это более осколочное вооружение. В настоящее время оккупанты применяют в большей степени разнообразные ракеты, авиационные бомбы и крупнокалиберные дальнобойные минометы", - подчеркнул Костенко.



Офицер также отметил, что кафиры активизировались, поскольку испытывают отпор ВСУ.



"Интенсивность обстрелов увеличивается не только на Харьковском направлении, а по всей Украине. Думаю, это прежде всего реакции РФ на то, как украинские войска дают отпор и наносят удары по оккупантам, а также, конечно, они видят, что мы активно продолжаем свой путь к евроинтеграции", – сказал офицер.

В Николаевской области 21 июня россияне ранили 18 человек, есть погибшие, повреждены дома, школы, промышленные объекты

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