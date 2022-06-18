Николаевщина находится под непрерывными обстрелами, - депутат облсовета
Депутат Николаевского облсовета Виктория Москаленко убеждена, что враг не прекращает обстрелов, чтобы держать жителей в постоянном напряжении
"Сегодня Николаевщина остается одной из самых горячих точек после Донбасса, потому что враг находится очень близко к областному центру, а также на части сел Николаевской области. Сегодня с самого утра я уже получала видео из населенных пунктов Николаевщины, например села Червоное, что там идут постоянные обстрелы, артбои… Враг продолжает держать Николаевщину в психологическом давлении постоянными обстрелами", - подчеркнула она.
Москаленко также подчеркнула, что нет системного подхода к вопросу жилья для переселенцев.
"Накануне я общалась с жителями Николаевщины, которые находились в других городах. Они хотят возвращаться в свои дома, однако мы предупреждаем, что здесь до сих пор опасно. На это люди говорят, что не имеют возможности платить по 6 тыс. грн аренды за жилье. Это свидетельствует о том, что системного подхода к тому, где будут жить переселенцы, у которых уничтожено жилье, нет", - отметила депутат.
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Накануне россияне ударили ракетами по Николаеву: поврежден объект инфраструктуры, есть жертвы, в том числе в результате обстрела погибли два человека, еще 20 человек ранены
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