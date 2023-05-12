Об этом рассказала депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко в эфире Еспресо.

"На сегодняшний день проблема (с водой, - ред.) становится очень острой, потому что на Николаевщине плательщики вошли в список крупнейших должников: 240 млн грн люди должны за тариф. Мы изучаем, можно ли пересмотреть тариф, чтобы он был справедлив", – подчеркнула она.

Депутат объяснила, что больше года Николаевщина не получает питьевой воды из Днепра из-за повреждения труб, а люди не могут платить за техническую воду, как за питьевую.

"Я считаю, расходы Николаевводоканала можно было бы частично компенсировать за счет бюджета. Есть НДФЛ, который очень мощный за счет наших воинов, поэтому деньги в бюджетах. Просто нужно рационально их использовать", - отметила Виктория Москаленко.