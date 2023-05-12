Николаевщина в списке лидеров-должников по оплате тарифов: люди не хотят платить за техническую воду, как за питьевую, - депутат облсовета
В Николаевской области люди не желают платить за техническую воду, как за питьевую, поэтому водоканал насчитал им 240 млн грн долга
Об этом рассказала депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко в эфире Еспресо.
"На сегодняшний день проблема (с водой, - ред.) становится очень острой, потому что на Николаевщине плательщики вошли в список крупнейших должников: 240 млн грн люди должны за тариф. Мы изучаем, можно ли пересмотреть тариф, чтобы он был справедлив", – подчеркнула она.
Депутат объяснила, что больше года Николаевщина не получает питьевой воды из Днепра из-за повреждения труб, а люди не могут платить за техническую воду, как за питьевую.
"Я считаю, расходы Николаевводоканала можно было бы частично компенсировать за счет бюджета. Есть НДФЛ, который очень мощный за счет наших воинов, поэтому деньги в бюджетах. Просто нужно рационально их использовать", - отметила Виктория Москаленко.
- В декабре стало известно о намерении Латвии выделить 200 тысяч евро на восстановление водоснабжения в Николаеве.
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