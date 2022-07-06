Об этом сообщил глав Николаевской ОВА Виталий Ким во время пресс-брифинга.

"По статистике, прогноз 2,2 млн тонн... Это почти ни насколько не отличается от обычного года", – сказал Ким.

Однако прошлый год был очень урожайным и область собрала 3,8 млн. тонн, добавил глава ОВА.

Виталий Ким отметил, что аграрии должны сталкиваться с логистическими трудностями при вывозе своих урожаев через западную границу, а также с военными рисками.

"Фермеры обустраивают открытые и закрытые склады для хранения урожаев", – сказал Ким.

Напомним, в Офисе президента ставят задачу собрать 70% прошлогоднего урожая, несмотря на войну, и для этого запускают программу поддержки аграриев.