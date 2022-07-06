Николаевщина в этом году планирует собрать урожай "обычного года", - Ким
Николаевская область планирует в этом году собрать 2,2 млн. тонн урожая, что соответствует показателям "обычного года"
Об этом сообщил глав Николаевской ОВА Виталий Ким во время пресс-брифинга.
"По статистике, прогноз 2,2 млн тонн... Это почти ни насколько не отличается от обычного года", – сказал Ким.
Однако прошлый год был очень урожайным и область собрала 3,8 млн. тонн, добавил глава ОВА.
Виталий Ким отметил, что аграрии должны сталкиваться с логистическими трудностями при вывозе своих урожаев через западную границу, а также с военными рисками.
"Фермеры обустраивают открытые и закрытые склады для хранения урожаев", – сказал Ким.
- Напомним, в Офисе президента ставят задачу собрать 70% прошлогоднего урожая, несмотря на войну, и для этого запускают программу поддержки аграриев.
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