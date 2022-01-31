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Николаевщина перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина

31 января, 2022 понедельник
10:32
Общество

31 января Николаевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантинных ограничений

Об этом сообщает Минздрав.

В Николаевской области зафиксировали превышенный коэффициент выявления новых заражений - 21,0% при целевом показателе ≤20%/<4%.

Общий уровень заболеваемости в Украине составляет 801 на 100 тыс. населения при определенном значении 75 на 100 тыс. человек.

В Киеве она достигает 687 на 100 тыс. населения.

Самая высокая заболеваемость обнаружена в Ивано-Франковской области (2 010 на 100 тыс. населения), Сумщине (1 620), Черновицкой (1 334), Хмельницкой (1 334) и Тернопольской (377).

Коэффициент обнаружения новых заболеваний в стране превышен и достигает 21,5%. Также он выше нормы в 15 регионах Украины.

Уровень госпиталей составляет 53,3 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве он равняется 34,3.

Уровень госпитализаций превышен в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Динамика уровня госпиталей выше нормы в Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Загруженность коек с кислородом в Украине составляет 33,8% при целевом показателе 65%. В Киеве заполнено 19,8% коек. Этот показатель не превышен ни в одном регионе страны.

  • Напомним, ранее сообщалось , что шесть областей Украины приближаются к введению "красной" зоны карантина.

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