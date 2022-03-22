Николаевщина налаживает экономику, готовится к посевной, но обстрелы еще продолжаются, - председатель ОВА

Об этом он рассказал в своем Телеграмм-канале, передает Эспрессо.TV .

"Сейчас занимаемся комплектацией и помощью армии, тыла. Обустраиваем логистику по жилым предприятиям, составляем списки, оформляем пропускной режим по перемещению, готовимся к посевной, выставляем охрану на предприятиях. То есть, возвращаемся к, скажем так, "мирной жизни" там, где это Возможно.

Поэтому у меня еще раз просьба. Снаряды нам нужны. Не следует их хранить в подвале. Ракеты, все, что есть… В принципе, я вас всех прошу: понимая, что военным на передней линии очень нужны средства, чтобы гнать орков – этим вы можете помочь.

Есть ребята, которые там даже сами чинят и передают готовое. А есть те, которые на время отвлеклись, а они уже колесо открутили. Кому нужно колесо от КАМАЗа, что он с ним будет делать? Непонятно", – рассказал Виталий Ким

Также он отметил, что российские кафиры в течение 21 марта совершали авианалеты на город. В частности, бомбы попали в один из городских парков и гостиницу. По его мнению, захватчики таким образом надеются напугать население.

Еще в Николаевской области сегодня убили одного из предателей-коллаборантов, который пытался сопротивляться задержанию и намеревался применить огнестрельное оружие. Еще один задержан.

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