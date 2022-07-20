Николаев закроют на день-два для зачистки от коллаборантов

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Со вчера – 19 июля – по сей день Николаевская ОВА получила 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей. Сейчас соответствующие специалисты обрабатывают и проверяют изложенную в них информацию.

Как отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, намерен за неделю-две Николаев закрыть. Как раз будет завершаться жатва и появится возможность отработать все данные.

"Город закроем на день или два, - предупредил Виталий Ким. - Об этом вместе с военными мы сообщим заранее, чтобы люди могли закупить еду, воду и могли спланировать свои действия. И будем отработаем те адреса, которые проанализируем".

20 июля в Одессе задержали коллаборанта, который призвал россиян нанести по городу ракетный удар, как в Виннице.

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