Николаев снова обстреливают кассетными снарядами, - мэр города
Войска РФ обстреливают Николаев кассетными снарядами, недавно в городе снова раздался взрыв
Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Николаев продолжают атаковать кассетными снарядами... Недавно над городом снова прогремел взрыв. Друзья, держитесь подальше от окон - помните о правиле двух стен. Во время комендантского часа оставайтесь дома", - отметил мэр.
- Напомним, накануне ночью кафиры обстреляли Николаев, ранены три человека, из которых один погиб.
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