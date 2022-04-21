Николаев снова обстреливают кассетными снарядами, - мэр города

Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Николаев продолжают атаковать кассетными снарядами... Недавно над городом снова прогремел взрыв. Друзья, держитесь подальше от окон - помните о правиле двух стен. Во время комендантского часа оставайтесь дома", - отметил мэр.

Напомним, накануне ночью кафиры обстреляли Николаев, ранены три человека, из которых один погиб.

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