Николаев снова обстреливают кассетными снарядами - мэр
4 апреля Николаев обстреляли кассетными снарядами, людей призывают держаться подальше от окон
Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич.
"Снова кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу!", - говорится в сообщении.
- Ранее мы сообщали, что мэр Николаева Александр Сенкевич показал поврежденное вражеским обстрелом отделение городской больницы.
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