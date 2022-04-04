Николаев снова обстреливают кассетными снарядами - мэр

Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич.



"Снова кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу!", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что мэр Николаева Александр Сенкевич показал поврежденное вражеским обстрелом отделение городской больницы.