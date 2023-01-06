Николаев получил 280 генераторов от Великобритании
Великобритания предоставила Николаеву 280 генераторов
Об этом сообщило в twitter посольство Украины в Британии.
"В условиях постоянных обстрелов энергосистемы генераторы гарантируют надежную работу медицинских учреждений, объектов критической инфраструктуры и пунктов несокрушимости", - говорится в сообщении.
- Ранее стало известно, что правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 22 декабря сообщила, что Украина получит от Евросоюза еще 900 генераторов для питания критической инфраструктуры.
- 22 декабря стало известно, что Киев получил от Дании 9 мощных генераторов.
- 23 декабря Япония передала Бучи дизель-генераторы и обогреватели.
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