Николаев получил 280 генераторов от Великобритании

Об этом сообщило в twitter посольство Украины в Британии.

"В условиях постоянных обстрелов энергосистемы генераторы гарантируют надежную работу медицинских учреждений, объектов критической инфраструктуры и пунктов несокрушимости", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 22 декабря сообщила, что Украина получит от Евросоюза еще 900 генераторов для питания критической инфраструктуры.

22 декабря стало известно, что Киев получил от Дании 9 мощных генераторов.

23 декабря Япония передала Бучи дизель-генераторы и обогреватели.