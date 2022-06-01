Николаев подвергся артобстрелу, горожан просят держаться подальше от окон
В Николаеве сейчас слышны взрывы. Рашисты совершают артиллерийский обстрел
Об этом в телеграм-канале сообщил городской голова Александр Сенкевич.
В сообщении он призвал жителей быть осторожными и держаться подальше от окон.
"Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!" - подчеркнул Сенкевич.
- Напомним, оккупанты обстреляли Николаевщину: один человек погиб, 22 пострадали
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