Николаев подвергся артобстрелу, горожан просят держаться подальше от окон

Об этом в телеграм-канале сообщил городской голова Александр Сенкевич.

В сообщении он призвал жителей быть осторожными и держаться подальше от окон.

"Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!" - подчеркнул Сенкевич.

Напомним, оккупанты обстреляли Николаевщину: один человек погиб, 22 пострадали

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