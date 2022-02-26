Николаев отстояли, ПВО отразила атаку россиян, - ОГА

Об этом глава Николаевской ОГА сообщил в Facebook.



"В Очакове десант не высадился. В настоящее время высадки в Николаевской области нет. Никто к нам не идет", - сообщил Ким.



Ранее сообщалось, что в Николаеве были слышны взрывы и выстрелы.