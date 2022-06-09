Николаев готовит онлайн-обучение для детей из оккупированной Херсонщины, - мэр Сенкевич

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Мэр Сенкевич отметил, что, понимая ситуацию в оккупированном Херсоне, было принято решение готовить николаевские школы к обучению детей с оккупированных территорий.



"В школах Николаева идет подготовка процедуры, когда можно будет зарегистрироваться онлайн с тех территорий, где Россия заявляет об обучении на русском языке по российской программе и предметам. Мы конфиденциально предлагаем проходить обучение. Также сейчас готовим все необходимые документы и процедуры. Те, кто находится в оккупированном Херсоне или Херсонской области, смогут поступить в наши школы и учиться оттуда в николаевских школах на украинском языке, изучать украинские предметы",- объяснил Александр Сенкевич .

Ранее Министерство образования Украины сообщило, что херсонские учителя отказались сотрудничать с оккупантами

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко информировал , что оккупанты собираются ввести в мариупольских школах российскую систему образования.

Кроме того, в Мариуполе оккупанты открыли русскоязычную школу, обещают ученикам дипломы "ДНР"

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