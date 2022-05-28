Николаев готов к наступлению оккупантов, только российским захватчикам не хватит ресурсов одолеть оборону города, — генерал-майор ВСУ Марченко
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко убежден, что оккупанты будут наступать на Николаев снова. Украинское войско каждый день готово к наступлению российских захватчиков
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Оккупантам недостаточно тех сил и средств, которые у них есть, чтобы одолеть оборону Николаева. Там есть прекрасные наши командиры, воины, которые построили оборону так, что оккупантам будет трудно пробить хотя бы первые линии обороны", - подчеркнул Марченко.
Генерал-майор добавил, что украинское войско вполне реально может пойти в контрнаступление, для этого необходимо усилить вооружением людей.
"Желание есть, люди есть, настроение есть, однако мы провели много тяжелых боев и так же потеряли людей. Поэтому сейчас нам нужно усилиться, отвоевать наши территории вполне реально", - сказал Марченко.
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