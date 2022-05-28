Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Оккупантам недостаточно тех сил и средств, которые у них есть, чтобы одолеть оборону Николаева. Там есть прекрасные наши командиры, воины, которые построили оборону так, что оккупантам будет трудно пробить хотя бы первые линии обороны", - подчеркнул Марченко.



Генерал-майор добавил, что украинское войско вполне реально может пойти в контрнаступление, для этого необходимо усилить вооружением людей.



"Желание есть, люди есть, настроение есть, однако мы провели много тяжелых боев и так же потеряли людей. Поэтому сейчас нам нужно усилиться, отвоевать наши территории вполне реально", - сказал Марченко.

Сегодня, 28 мая оккупанты обстреляли жилой район Николаева: есть раненые

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb