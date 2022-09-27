Николаев дважды за ночь на 27 сентября страдал от мощных обстрелов
Оккупанты дважды мощно обстреляли Николаев в ночь на 27 сентября: поврежден ряд гражданских объектов
Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.
В ночь на 27 сентября город Николаев снова дважды пострадал от российских обстрелов.
"Имеем попадание в разных районах города, – написал в телеграме Александр Сенкевич. – Сейчас известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода".
Александр Сенкевич призвал земляков быть максимально осторожными и не публиковать в соцсетях адреса прилетов.
- В ночь с 13 на 14 сентября россияне массированно обстреляли в Николаеве дома и предприятия.
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