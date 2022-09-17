Николаев до вечера будет без воды
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что Николаев до вечера останется без воды
Об этом он написал в телеграмме .
Причиной отсутствия воды послужила авария на водопроводной сети. Поэтому в городе не будет водоснабжения до 20:00 17 сентября.
Последствия крушения уже ликвидируют.
"Бригада "Николаевводоканала" уже производит ремонт и делает все возможное, чтобы как можно быстрее подать воду в дома", - написал Сенкевич.
- В ночь на 17 сентября оккупанты обстреляли Николаевщину. В результате вражеского удара погиб человек.
- Также в Николаеве разоблачен агент РФ , который на видеорегистратор фиксировал позиции ВСУ,
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