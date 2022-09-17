Об этом он написал в телеграмме .

Причиной отсутствия воды послужила авария на водопроводной сети. Поэтому в городе не будет водоснабжения до 20:00 17 сентября.

Последствия крушения уже ликвидируют.

"Бригада "Николаевводоканала" уже производит ремонт и делает все возможное, чтобы как можно быстрее подать воду в дома", - написал Сенкевич.

В ночь на 17 сентября оккупанты обстреляли Николаевщину. В результате вражеского удара погиб человек.

Также в Николаеве разоблачен агент РФ , который на видеорегистратор фиксировал позиции ВСУ,