"Николаев дает жару, орки отступают, хотят закрепиться на позициях, однако у них это плохо получается": советница патронатной службы начальника николаевской ОВА
Ольга Малярчук отметила, что город понемногу возвращается к жизни
"Орки сейчас больше отступают, пытаются укорениться в позиции, сделать себе какое-нибудь укрытие, однако у них это максимально плохо удается", - добавила она в эфире Espreso TV.
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Малярчук подчеркнула, что Николаев не просто держит оборону, а делает все максимально для победы.
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Также советница отметила, что проблемой остается то, что захватчики не забирают тела погибших солдат: "Это реальная проблема, потому что нам приходится делать эту работу за них. Оккупанты добивают своих, не забирают своих - реальное зверство. Мы предлагали им, давали время, чтобы забрать "двухсотых", они отказались", – сказала Малярчук.
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